'Para-İnsan-Doğa' ilişkisini sorgulayan resim sergisi

Kadri KAYA / AYVALIK(Balıkesir), ()-BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde resim öğretmeni Nil Gürler, 'Para-İnsan-Doğa' konulu resim sergisi düzenledi. Gürler, sergisinde para nedeniyle insanın doğaya yaptığı kıyımı sorgulayan eserlere yer verdi.

Gözde turizm merkezlerinden Ayvalık'ta bulunan Orhan Peker Sanat Galerisi, bir öğretmenin, para-insan-doğa ilişkisini sorgulayan eserlerinden oluşan resim sergisine ev sahipliği yaptı. Ayvalık Güzel Sanatkar Lisesi'nde resim öğretmeni olarak görev yapan Nil Gürler (56), serigraf baskı üzerine kolaj tekniği uygulamasıyla 7 yıllık bir zaman diliminde hazırladığı 17 eseri ile doğaya verilen tahribatı sorguladı. Gürler'in ‘İzlenimlerim’ adını verdiği kişisel resim sergisinde, ‘Parayla oynayanlar’, ‘Çıldırıyoruz’, ‘Bunlar bizi yer mi?’, ‘Amerika rüyası’, ‘Suriye’nin dramı’, ‘Paranın Budaları’, ‘Dünya yok olmasın’ adını verdiği eserleri de yer aldı.

Para-insan-doğa ilişkisine dikkat çekerek, insanların bam teline basmak istediğini söyleyen Gürler, “Eserlerimde, doğayı bozma nedenimiz olan parayı, para biriktirme, Avrupa kapısındaki maceramız, para için değişik biçimlere girmemizi anlattım. Güzel deniz kıyılarını, güzel kuş yuvalarını para uğruna yok ediyoruz. Küresel sermaye, ya da dünyadaki vahşi kapitalizmin insanlar üzerindeki etkilerini, savaşları ve acıları anlatmak istedim. Yok olan tabiat var resimlerimde. Denize dökülen Suriyeliler var. Paranın bizi çıldırtması var. Yani ceplerimizin dolması ama çıplak kalışımız var. Dünyaya bakarken gördüklerim bunlar. Para, belki refah sağlıyor ama mutuz ediyor, insanlardan soyutluyor. Bunların hepsinin benim yüreğimi yakması nedeniyle duyduğum üzüntüyü sergimde aktarmak istedim” dedi.

Serginin açılışına, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, Ayvalık Kültür Sanat Derneği (AYKÜSAD) Başkanı Yaşar Akçay, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Şube Başkanı Nuray Özer ve Başkan Yardımcısı Suat Şerifeken’in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Resim öğretmeni Nil Gürler’in sergisi, 24 Mart’a kadar açık kalacak ve gezilebilecek.

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