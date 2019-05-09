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Papağan Alex ile tatil fotoğrafı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da hava sıcaklığının 22 dereceyi bulmasıyla su parkını dolduran turistler 'Alex' adlı papağanla hatıra fotoğrafı çektirerek anı unutulmaz yapıyor. Aqualand Su Parkı'nın maskotu 30 yaşındaki...

Papağan Alex ile tatil fotoğrafı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da hava sıcaklığının 22 dereceyi bulmasıyla su parkını dolduran turistler 'Alex' adlı papağanla hatıra fotoğrafı çektirerek anı unutulmaz yapıyor.
Aqualand Su Parkı'nın maskotu 30 yaşındaki papağan Alex, rengarenk tüylerinin yanısıra, cana yakınlığıyla dikkat çekiyor. Kimi zaman bir çocuğun, kimi zaman bir kadının kolunda objektife poz veren Alex, su parkının fotoğraf stüdyosunda yaşıyor. Alex, günün belli saatlerinde fotoğraf gezisine çıkarılıyor. Kendisi için hazırlanan gezi çubuğunun üzerinde parkı dolaşan Alex, isteyenlerin omzuna veya koluna konarak poz veriyor. Alex'in 'Ara Macao' cinsi bir papağan olduğunu belirten Aqualand Su Parkı Genel Müdürü Burhan Gümüşoğlu, “Papağan uzun zamandır bünyemizde hizmet veren fotoğraf stüdyosunun bir üyesi. Günün belli saatlerinde su parkının içinde turistlerle fotoğraf çektirir. Geri kalan zamanlarda da çekirdek çitler, yemek yer, dinlenir. Bizim maskotumuz" dedi.
FOTOĞRAFLI

 

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