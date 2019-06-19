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Panorama 1326 Bursa'ya Müze Özendirme Ödülü verildi

BURSA Osmangazi Belediyesi’nin kente kazandırdığı 'Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi', Tarihi Kentler Birliği tarafından Müze Özendirme Ödülü’ne layık görüldü. Bursa’nın en önemli simgelerinden biri haline gelen Panorama 1326 Bursa...

Panorama 1326 Bursa'ya Müze Özendirme Ödülü verildi
BURSA Osmangazi Belediyesi’nin kente kazandırdığı 'Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi', Tarihi Kentler Birliği tarafından Müze Özendirme Ödülü’ne layık görüldü.
Bursa’nın en önemli simgelerinden biri haline gelen Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, kısa sürede ilgi odağı olmayı başardı. Dünyanın tam panoramik en büyük müzesi olan dev yapı, bugüne kadar 500 bine yakın yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlarken, ödülleri de almaya başladı.
Geçtiğimiz mart ayında Su ve Teknoloji Derneği tarafından ‘Şehir ve Çevre Uyum Ödülü’ne layık görülen müze, yeni bir ödülün sahibi oldu. Tarihi Kentler Birliği’nin İstanbul’da gerçekleştirilen meclis toplantısında müzeye, Müze Özendirme Ödülü verildi. “Çevre Dostu Yeşil Bina” özelliğiyle dikkat çeken müzenin mimari ve teknik özelliklerinin yer aldığı tablo, meclis toplantısında sergilendi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin de katıldığı toplantıda Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ödülü Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı’na seçilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün elinden aldı. Müzenin ziyarete açıldığı günden itibaren dikkat çekmeye devam ettiğini belirten Başkan Dündar, “Şehrimiz için kalıcı bir eser olan müzemiz, Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüle layık görüldü. Aldığımız ödül, Bursamızın tanıtımı adına önemli bir eser olduğunu ortaya koyuyor. Panorama 1326 Bursa, mimarisi ve tarihi konusuyla dikkat çekti. Şehrimizin turizm konusunda yeni bir yol almasına, yeni hedefler koymasına önemli bir adım oldu. Orijinal bir anıt eser olan müzemizin daha birçok prestijli ödülü alacağına inanıyorum” dedi.
Öte yandan, Tarihi Kentler Birliği’nin meclis toplantısında Başkan Dündar, encümen üyeliğine seçildi.

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