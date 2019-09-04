Pamukkale'ye ağustos ayında 400 bin ziyaretçi geldi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, gözde tatil yerlerinden Pamukkale'nin, ağustos ayında rekor kırarak 400 bin turisti ağırladığını belirterek, "Yıl sonuna kadar 3 milyonu hedefliyoruz" dedi.



Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, beyaz travertenleriyle ünlü Denizli'deki beyaz cennet Pamukkale, yaz mevsiminde ziyaretçi akınına uğradı. DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, yerli ve yabancı turistlerin gözde tatil yerlerinden Pamukkale'deki ziyaretçi yoğunluğu hakkında bilgi verdi. Bu yılki ziyaretçi yoğunluğunun sevindirici olduğunu dile getiren Şen, "Pamukkale'deki ziyaretçi sayısından oldukça memnunuz. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında yerli ve yabancı turistler, Pamukkale'ye yoğun ilgi gösterdi. Eylül ve ekim aylarında da yoğun ziyaretçi bekliyoruz. Ağustos ayında Pamukkale, rekor kırarak 400 bin ziyaretçi ağırladı. İlk 8 ayda 1 milyon 800 bin kişi bölgeyi gezdi. Geçen yıla göre yüzde 23'lük bir artış yaşadık. Yıl sonuna kadar 3 milyonluk hedefimize ulaşmaya çalışacağız. Gelecek yıllarda bu rakamı daha da yukarı taşımak için gereken çalışmaları yapmaya devam edeceğiz" dedi. Pamukkale'yi geçen yıl ağustos ayında ise 372 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.