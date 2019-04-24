Pamukkale değil, Başkale

VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Dereiçi köyü yakınlarındaki Pamukkale benzeri travertenler, hayranlık uyandırıyor.Van'a 150, Başkale ilçesine ise 35 kilometre uzaklıktaki Dereiçi köyü yakınlarındaki travertenler, güzelliğiyle hayranlık uyandırıyor. Huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin sık sık ziyaret ettiği 2 bin 400 rakımlı travertenlere giden doğa fotoğrafçısı Emin Noyan, 18 kilometre yaya yürüyerek 4 saatte bölgeye ulaştı. Noyan, travertenlerde suda yürüyüp, bol bol fotoğraf çekti.Suyun başka yere akışının engellenmesiyle bölgenin Pamukkale'yi aratmayacağını ifade eden Noyan, yapılacak çalışmalarda doğal dengenin de korunması gerektiğini vurguladı.

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