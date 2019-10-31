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Pamukkale'de 1600 metre yüksekte çifte bayram 

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bindikleri balonla 1600 metre yüksekliğe çıkan Ecem Şare ve Gökhan Ekbiç çifti, gökyüzünde dünya evine girdi. Cumhuriyetin ilanının 96'ncı yıl dönümünde hayatlarını bulutlar üzerinde birleştiren...

GENEL 29.10.2019, 16:34

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bindikleri balonla 1600 metre yüksekliğe çıkan Ecem Şare ve Gökhan Ekbiç çifti, gökyüzünde dünya evine girdi. Cumhuriyetin ilanının 96'ncı yıl dönümünde hayatlarını bulutlar üzerinde birleştiren çift, iki bayramı birden yaşadı.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 'Beyaz cennet' Pamukkale, renkli bir nikah törenine sahne oldu. En büyük hayali Pamukkale semalarında balonda evlenmek olan Ecem Şare (28) ve Gökhan Ekbiç (30) çiftinin bu isteği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı günün ilk ışıklarında gerçekleşti. Balona binip yerden 1600 metre yükseğe havalanarak bulutlar üzerine çıkan çiftin nikahını, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki kıydı. Çifte mutluluklar dileyen Örki, nikah cüzdanını geline takdim etti. Hayalleri gerçek olan çift, iki bayramı birden yaşadı. Pamukkale'nin Türkiye'nin önemli turizm alanlarından olduğunu kaydeden Başkan Örki, Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. İstiyoruz ki bütün bu güzellikleri, Dünyanın dört bir tarafından gelen bütün misafirlerimiz yaşasın, görsün. Pamukkale ve Denizli, Dünya'da çok daha fazla konuşulur bir ilçe ve il haline dönüşsün. Gayretimiz hep bu noktadadır. Çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Onlar sayesinde bizde böyle güzelliklere şahitlik yapmış olduk dedi. Gelin Ecem Şare, unutamayacağı bir nikah merasimi yaşadığını belirterek, Hayallerimiz gerçek oldu. Nikahımızı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda özellikle Pamukkale'de balona binerek gerçekleştirmek istedik. Başkanımız Avni Örki de bizi kırmadı. Her şey için çok teşekkür ederiz. Her şey çok güzeldi dedi. Damat Gökhan Ekbiç ise çifte bayram yaşadıklarını belirterek, Çok mutluyuz. Bu anı hep hayal etmiştim. Gökyüzünde nikahımız kıyıldı. Çifte bayram oldu bizim için diye konuştu. 

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