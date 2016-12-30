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Palandöken yeni yıla hazır

Turgay İPEK/ERZURUM, ()-YILBAŞI tatiline kısa bir süre kala Palandöken kayak merkezindeki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. 1 Aralık'ta Türkiye’de en erken kayak sezonunu açan Palandöken’de, Yılbaşı hazırlıkları...

Palandöken yeni yıla hazır

Turgay İPEK/ERZURUM, ()-YILBAŞI tatiline kısa bir süre kala Palandöken kayak merkezindeki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
1 Aralık'ta Türkiye’de en erken kayak sezonunu açan Palandöken’de, Yılbaşı hazırlıkları da tamamlandı. Doğal karla kaplı olan Avrupa'nın en uzun kayak pistlerine sahip Palandöken'de tatilciler ışıklandırma sayesinde gece kayağı da yapabilecek. Palandöken’deki otellerde değişik yılbaşı programları organize edileceğini belirten Palan Oteli Genel Müdürü Ali Güney, "Bugünlerde Palandöken cıvıl cıvıl. Yılbaşı öncesi tüm otellerde doluluk oranı yüzde 100'lere ulaştı. Her yıl olduğu gibi bu yılda yeni yıla Palandöken'de girenleri birçok süpriz bekliyor. Misafirlerimizin güzel bir yılbaşı geçireceklerini umuyoruz" dedi.
Yeni yıldan birkaç önce Palandöken'e gelen yerli ve yabancı turistler, kayağın keyfini doyasıya çıkardı. Büyük bir yoğunluğun yaşandığı Palandöken'de olmaktan mutlu olduklarını söyleyen tatilciler, "Gece kayağının da olması çok güzel. Çünkü tatil kısa olunca gecede kayak yapıp tatili uzatmış gibi oluyoruz. Gece kayak yapanlar kendini gökyüzünden kayan yıldızlara benzetiyor" diye konuştular.

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