Palandöken yeni yıla hazır

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerde doluluk oranı, yılbaşına sayılı günler kala yüzde 80'e ulaştı.

Türkiye'de en erken kayak sezonunu açan Palandöken'de, yılbaşı hazırlıkları da tamamlandı. Doğal ve suni karla kaplı olan Avrupa'nın en uzun kayak pistlerine sahip Palandöken'de, tatilciler ışıklandırma sayesinde gece kayağı da yapabiliyor. Palandöken'deki otellerde değişik yılbaşı programları organize edileceğini belirten Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akca, "Bugünlerde Palandöken cıvıl cıvıl. Yılbaşı öncesi tüm otellerde doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı. Yeni yılda ise yüzde 100'ü buluruz. Pistlerin tamamı açık, 70 santim kar var. Kayak sezonunu bu yıl yüzde 90 doluluk oranı ile geçiririz. Yılbaşı tatili sonrası yarıyıl tatilinde de Palandöken'de canlılık devam edecek. Şu an sadece Palandöken'de kar olması nedeniyle büyük bir rağbet var" diye konuştu.

Yeni yıldan bir hafta önce Palandöken'e gelen yerli ve yabancı turistler, kayağın keyfini doyasıya çıkardı. Yoğunluğun yaşandığı Palandöken'de olmaktan mutlu olduğunu söyleyen tatilcilerden Özlem Çelik, "Erzurum'a arkadaşlarla birlikte İstanbul'dan geldik. İlk kez çıktığımız Palandöken'de ilk kez kayakla kaymayı denedik. Muhteşem bir duygu. Bulduğumuz her fırsatta geleceğiz" dedi

Çam ağaçlarının arasından geçen uzun pistlere sahip Palandöken'de, en büyük ilgiyi gece kayağı görüyor.



