Palandöken: Türkiye terör belasından kurtulursa her yerde kazanç artacak

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'nin terör belasından kurtulması halinde her yerde bereket ve kazancın artacağını vurgulayarak, "Gördüğünüz, oradaki küçücük bir askeri harekatın maliyeti, belki Burdur'un bütün gelirinin üstünde" dedi.TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Metin Sipahi'yi ziyaret edip, 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu. Palandöken, beraberindeki Antalya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve 6'ncı Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Tural ile Burdur'a geldi. Burada gazetecilere açıklama yapan Palandöken, Burdur'un turizm yönünden güçlü olmasına rağmen yeni keşfedildiğini söyledi. Palandöken, "Burdur'un sosyoekonomik yönden gelişmesi, esnaf sayısının artması biraz da şehirlerdeki dokuyu gitgide farklılaştırıyor. Yerel market, ulusal market zincirleri buradaki iş durumunu tekelci bir zihniyete götürüyor. Geleneksel yapısı, kendi kendine yetebilecek Burdur'un güzel ürünlerini Türkiye'nin her yerinde bulmak mümkün. Bir şehrin büyümesi esnaf ve zanaatkar sayısının çoğalması ile mümkün. Çok uluslu firmaların buraya gelip alışveriş kültürünü farklı yönlere taşımaları Burdur'a bir şey kazandırmıyor. Sadece buraya kamyonla çöpünü bırakıyor. Konteynerle nakit parayı alıp götürüyor. Buranın insanının daha çok büyümesini önlüyor. İnşallah bu yapı göl turizmiyle değişecek. Hem ülkenin hem Burdur'un yüzünü güldürecek" diye konuştu.'BİZ OLDUĞUMUZ GİBİYİZ, ESNAFIZ'Türkiye'nin terör belasından kurtulması halinde her yerde bereket ve kazancın artacağını vurgulayan Palandöken, "Gördüğünüz, oradaki küçücük bir askeri harekatın maliyeti, belki Burdur'un bütün gelirinin üstünde" dedi.TESK'in siyasetten uzak olduğunu belirten Bendevi Palandöken, "TESK siyasetten uzak, kurumsal kimliğini muhafaza etmek suretiyle büyün siyasi partilerle diyalog halindedir. Dolayısıyla bizim bulunduğumuz konumların siyaseten malzeme yapılması da son derece yanlış. Tabi herkes farklı görebiliyor ama biz olduğumuz gibiyiz, biz esnafız. Biz dükkanımıza gelen müşterilerimizle nasıl muhatap oluyorsak siyasi partilerle de görüşlerimizi paylaşıyoruz; çünkü bizim farklı bir seçeneğimiz yok. Bugünkü diyalog meselesinde de TESK öncü bir kuruluş" diye konuştu.'BU HAKSIZLIK'Esnafın sosyal güvenlik primi ödemede sıkıntısı olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Palandöken, "Esnaf günün en azından 18 saatini çalışıyor. Yanınızda çalışan işçi 7000 gün prim üzerinden emekli oluyor. Tazminatını alıyor, kendisine yeni bir iş kurabiliyor; ama siz işveren olmanıza rağmen 9000 gün üzerinden emekli oluyorsunuz. Onun aldığı maaşın ancak 4'te 3'ünü alabiliyorsunuz. Yani çalışanınızdan daha az bir emekli aylığıyla emekli oluyorsunuz. Bu bir haksızlık" dedi.BESOB Başkanı Sipahi ise ziyareti için teşekkür ettiği TESK Başkanı Palandöken'e, bakır işleme tabak ve Salda Gölü tablosu hediye etti.Palandöken ve beraberindekiler, esnaf ziyareti yaptıktan sonra Burdur'dan ayrıldı.