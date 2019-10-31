Palandöken'in zirvesine 'Cumhuriyet Tırmanışı'

Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Palandöken'in 3 bin 176 metredeki zirvesine 'Cumhuriyet Tırmanışı' gerçekleştirdi. Güneşli havada başlayan tırmanış, zirvede tipide açılan bayrak ve Atatürk posteri ile sona erdi.

Palandöken'in 2 bin 400 rakımındaki otelin önüne saat 09.00'da otobüslerle gelen Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü öğrencilerine Atatürk Üniversite Spor Bilimleri Fakültesi, Erzurum Kayak Kulübü, Körling Federasyonu ve vatandaşların eşlik ettiği 300 kişilik ekip, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) eski Başkanı Alaattin Karaca önderliğinde tırmanışa geçti. Güneşli bir havada, tek sıra halinde zirveye yürüyen grup, anlamlı bir tırmanışa imza attı. Palandöken'in 2 bin 900 rakımında, yaklaşık 10 dakikalık bir ihtiyaç molası veren dağcılar, 'selfie' çekerek, Cumhuriyet'in 96'ncı yıl dönümünü ölümsüzleştirdi. TDF eski Başkanı Karaca, 29 Ekim tırmanışına katılanları kutlarken, ilk kez tırmanacak gençlere neler yapmaları gerektiği konusunda bilgiler verdi. Yaklaşık 5 saat sürecek tırmanışın bir ekip işi olduğunu belirten Karaca, herkesten birbirine yardım etmesini istedi.

Tırmanışa ilk kez katılan Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü birinci sınıf öğrencisi Tuba Tüfenk, Erzurum'a Burhaniye'den geldim. Bugün Cumhuriyetimiz ilan edildi. Güneşli bir havada başlayan tırmanışta zirveye varınca tipiye tutulduk. Etkinliğin önemi aklımıza gelince tüm zorluklara göğüs gerip, zirve yaptık. Böyle bir yürüyüşe katılmaktan gurur duyuyorum. Bugün, hayatım boyunca unutamayacağım bir gün olacak diye konuştu.

Gençlerin tırmanışına eşlik eden Erzurumlu esnaflardan Recai Emeç ise, Cumhuriyetin temelleri Erzurum'da atılmıştır. Türk halkının birlik olduğu günlerden birini daha yaşıyoruz. Mutlu ve onurluyuz. Gençlerin bu anlamlı yürüyüşüne bizlerde eşlik ettik dedi.

Dağcıların tırmanışına, Palandöken?de görevli jandarma timleri de eşlik etti. Palandöken'in zirvesine çıkan dağcılar, ani bastıran tipi de dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıp, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okuyarak, inişe geçti. Gençler, Barış Pınarı harekatında görev alan askerler içinde selam verip, marşlar söyleyerek inişe geçti.