Palandöken'e kar dopingi

TÜRKİYE'de kayak turizminin kalbi olan Palandöken Kayak Merkezi'nde kar probleminin yaşanmaması, kenti, bu spora gönül verenlerin ilgi odağı haline getirdi. Türkiye'de şu an sadece Palandöken'de kayak yapılabildiğini söyleyen Polat Erzurum Resort Hotel Genel Müdürü Bora Kanber, "Doğal ve suni karlama sistemi ile Palandöken'de Aralık'ın ilk haftası sezonu açtık. Şu an sadece Palandöken'de kayak yapılması buraya olan ilgiyi artırdı. Herkesi Palandöken'e bekliyoruz" dedi.



Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle bu yıl da turistlerin ilk tercihleri arasında olan Palandöken Kayak Merkezi, kent merkezine 5, havalimanına ise 15 dakika uzaklıkta. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte Dünyanın en uzun ve en dik pistlerine sahip olan Palandöken'de 8'i kolay, 9'u orta düzey, 3'ü ileri düzey ve 4'ü de doğal olmak üzere toplam 24 pist, kayak ve snowboard meraklılarını ağırlıyor. Kayak bilmeyenler için özel kızak pisti bulunuyor. Toplam pist uzunluğu 100 kilometreyi bulan Palandöken'de aynı anda 20 bin kişi kayak yapabiliyor. Işıklandırılmış pistler sayesinde isteyenler gece kayağı da yapabiliyor.



Türkiye'de şu an sadece Palandöken'de kayak yapılabildiğini ve dünyanın dört bir tarafından turist geldiğini belirten Polat Erzurum Resort Hotel Genel Müdürü Bora Kanber şunları söyledi:



"Erzurum kayakla birlikte, buz pateni salonları, Türkiye'deki tek kayakla atlama kuleleri, buz tırmanışı ve karda bisiklet, kaplıcalar ve tarihi özelliğiyle kış turizmine hizmet ediyor. Erzurum'da, kayak sezonu Aralık ayı ile başlıyor ve Nisan ayının sonuna kadar sürüyor. Yaklaşık 120 gün olan kayak gününün 100 günü yakıcı güneş altında yapılıyor. Palandöken, kaymaya olanak sağlayan 'toz kar' özelliğini, ikliminden dolayı, bütün kayak sezonu boyunca koruyor. Türkiye’de şu an hiçbir kayak merkezinde kar yok. Ama Erzurum aralık ayında pistlerini açtı. Suni karın büyük bir avantajı var pistler karla dolu. Yeni yıl öncesi kar doping oldu. Palandöken'e gelen konuklar ışıklandırılmış pistler sayesinde saat 20.00'a kadar kayabiliyor. Buraya gelen tüm misafirler memnun. Erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Yılbaşı için 4 gece kal 3 gece öde kampanyamız var. Herkesi Palandöken'e bekliyoruz."



Palandöken'de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen tatilcilerden Sibel Gündoğdu ise, "Palandöken'e ilk kez geçen yıl gelmiştik. Çok beğendiğimiz için bu yıl da geldik. Her şey çok güzel. Muhteşem pistleri kaldığımız otellerin önünde. Önceden yurt dışına gidiyorduk ama burayı görünce yurt dışına gitmeme kararı aldık" dedi.