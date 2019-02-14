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Palandöken'e 30 odalı butik otel

PALANDÖKEN Kayak Merkezi'nde, bir süre Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nün çığ eğitim merkezi olarak kullandığı bina, butik otele dönüştürülecek. Palandöken'de otele ihtiyaç bulunduğunu belirten Erzurum Valisi Okay Memiş, 30...

Palandöken'e 30 odalı butik otel
PALANDÖKEN Kayak Merkezi'nde, bir süre Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nün çığ eğitim merkezi olarak kullandığı bina, butik otele dönüştürülecek. Palandöken'de otele ihtiyaç bulunduğunu belirten Erzurum Valisi Okay Memiş, 30 odalı inşa edilecek butik oteli Vilayetler Evi'nin işleteceğini bildirdi.
Vali Okay Memiş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 19 Ocak'ta Erzurum'a yaptığı ziyaret sırasında binanın, merkezi Ankara'da bulunan Vilayetler Evi'ne devri konusunda talebini iletti. Palandöken'in otele olan ihtiyacını dile getirdi. Bakan Soylu'nun onayıyla, şu an boş durumda olan bina, Vilayetler Evi'ne devredildi.
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Vilayetler Evi'nin binayı butik otel olarak inşa edeceğini belirten Vali Okay Memiş, "Palandöken Kayak Merkezi'nin ciddi anlamda otel yatırımlarına ihtiyacı var. Gerçekten bu açığı kapatmak için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Biz de bu noktadan hareketle bir süredir kullanılmayan ve dağa hiç bir katkısı olmayan binayı, Vilayetler Evi'ne verdik. Harcayacakları bir kaç milyon lirayla burada 30 odalı butik bir otel yapacaklar. Binanın pistlere yakın bir noktada olması nedeniyle tesis ihtiyacını da biz karşılayacağız. Bununla ilgili de çalışma yapıyoruz" dedi.

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