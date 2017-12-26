Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Deprem uzmanı Gündoğdu: Taşınmadan önce Gemlik'teki fay için ciddi araştırma yapılmalı
Deprem uzmanı Gündoğdu'den ciddi uyarı
Tuzla'da yoğun koku paniği; kimyasal atık tehlikesi
Tuzlada halk geceyi ayakta geçirdi
Şemdinli'den acı haber: 3 asker Şehit
Şemdinli'den acı haber: 2 asker...

Palandöken'de yeni yıl hazırlığı

ERZURUM'daki Palandöken Kış Sporları Merkezi'nde yeni yıl hazırlıkları devam ediyor. Palandöken'de işletme sahipleri, konuklarına en iyi hizmeti sunabilmek için hummalı bir çalışma başlattı. Dünyanın önemli kayak merkezleri arasında...

Palandöken'de yeni yıl hazırlığı
ERZURUM'daki Palandöken Kış Sporları Merkezi'nde yeni yıl hazırlıkları devam ediyor. Palandöken'de işletme sahipleri, konuklarına en iyi hizmeti sunabilmek için hummalı bir çalışma başlattı.
Dünyanın önemli kayak merkezleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi'nde yılbaşı hazırlıkları sürüyor. 2011 yılında 25'incisi düzenlenen Dünya Üniversiteler Kış Oyunları, 2017 yılında 13'ncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF 2017) kapsamında pistleri yenilenen Palandöken'in toz karı, ışıklandırmışmış pistleri sayesinde gece kayağı, yakıcı güneşi, doğal güzelliği, aynı anda 50 bin kişinin en uzunu 14 kilometre olmak üzere 45 ayrı pistte kayak yapabiliyor. Ayrıca, slalom ve büyük slalom yarışları için iki uluslararası tescilli kayak pisti bulunuyor. Yeni yıla sayılı günler kala otellerde doluluk oranı yüzde 90'ı buldu.
Palandöken'deki Sway Otel Genel Müdürü Murat Altuğ Kargı, yılbaşı için hem iç hem de dış alanda çeşitli aktiviteler düzenlediklerini belirterek şunları söyledi:
"Her yıl olduğu gibi yine yerli misafirlerimizin büyük yoğunluğu ile karşı karşıyayız. Şu anda Palandöken'de bulunan otellerin doluluk oranları yüzde 100'ü bulmuş durumda. Yılbaşı programlarımız oldukça zengin. Yeni yıla ağırlıklı olarak yerli misafirlerle gireceğiz ama Ukrayna ve Rusya'dan da misafirlerimizi de ağırlayacağız ve hep birlikte yeni yıla 'Merhaba' diyeceğiz."

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,