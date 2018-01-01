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Palandöken'de yeni yıl coşkusu

KIŞ turizminin gözde mekanlarından Palandöken'de tatilciler, yeni yıla çoşku ile girdi. Tatilciler, hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye varan soğuk ve lapa lapa yağan karda coşku ile girdi. Palandöken'de deniz seviyesinden...

Palandöken'de yeni yıl coşkusu
KIŞ turizminin gözde mekanlarından Palandöken'de tatilciler, yeni yıla çoşku ile girdi. Tatilciler, hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye varan soğuk ve lapa lapa yağan karda coşku ile girdi.
Palandöken'de deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki otellerin önündeki kayak pistinde düzenlenen yeni yıl kutlaması, akşam saatlerinde başladı. Otellerin balo salonunda canlı müzik eşliğinde çılgınlar gibi eğlenen konuklar, meşaleli gece kayak ardından havai fişek gösterisini izledi. İran, Rus ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yerli turistlerle dolan Palandöken'de uzun bir aradan sonra yağan lapa lapa kara rağmen tatilciler yakılan ateşin etrafında şampanya patlatarak gönüllerince eğlendi. Dışarıda yapılan kutlamalarda bazı tatilciler karlara uzanıp poz verirken, çocuklarda kumsaldaki gibi kardan kaleler yaparak karın keyfini çıkardı.
Davetliler gece yarısına kadar süren kutlamalara otellerin diskosunda devam etti. Oteller, gecenin ilerleyen saatlerinde davetlilere çorba ve barbeküde köfte, sucuk ikramında bulundu. Yeni yıla coşku ile giren tatilciler, barış dileklerinde bulundu.

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