Palandöken'de yarı yıl tatilinden sonra EYOF bereketi

KAR kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de okulların yarı yıl tatilinden hemen sonra 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) hareketliliği bekleniyor.

Erzurum'un ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) için hazırlıklar sürüyor. 11-18 Şubat tarihleri arasında 9 farklı branşta yapılacak uluslararası organizasyona 40 ülkeden 832 sporcu katılacak. Sporcularla birlikte etkinlikleri izlemek için yerli ve yabancı yaklaşık 5 bin kişinin gelmesi bekleniyor. Yarı yıl tatilinden sonra EYOF doluluğu yaşayacak Palandöken'deki turistik tesisler, mart ayında ise Nevruz Bayramını kutlamak üzere gelecek olan İranlı konukları ağırlayacak.

Yüzde 95 dolulukla geçirilen yarı yıl tatili sonrası Palandöken'de EYOF yoğunluğunun yaşandığını vurgulayan Swey Oteli Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akça şöyle konuştu:

"EYOF'la ilgili tüm rezervasyonlar tamam. Pistler ve tesisler hazır. Bununla birlikte gerek biz gerekse diğer otellere rezervesayonlar gelmeye devam ediyor. İnşallah EYOF dönemini de oteller yüzde 95 doluluk oranı ile geçirecek. Kar güzel, pistler güzel, doğa güzel, güvenlik ise had safhada. Güzel bir şampiyona geçireceğimizi umut ediyorum. Şu anda pislerde sıkıştırılmış 120 santim kar var. Mart'ın sonuna kadar kar garantisi veriyoruz. Palandöken bir gelin gibi konuklarını bekliyor."