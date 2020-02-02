Palandöken'de stres atan öğrencilerin eve dönüşü başladı

SÖMESTİR tatiline dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında gösterilen Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde giren binlerce öğrencinin tatil keyfi sona erdi. Yarı dönemin stresini Palandöken'in karlı doruklarına bırakan öğrenciler ve ailelerin eve dönüşü başladı.

Yarıyıl tatilinde Erzurum Palandöken'i tercih eden aileler, çocuklarıyla karın keyfini çıkardı. Binlerce yerli ile yabancı turiste ev sahipliği yapan Palandöken Kayak Merkezi, sömestir tatilini dolu dolu geçirdi. Yarı dönemin stresini Palandöken'in karlı doruklarına bırakan öğrenciler ve aileleri, otellerin ışıklandırılmış pistlerinde gece yarısına kadar kayak yapma imkânı buldu. Bir çok etkinlikle misafirlerini cezbeden Palandöken'deki turizmciler, minik misafirlerine ve ailelerine eğlenceli tatil yaşattı.

Otellerdeki dolululuk orarının yüzde 100 olduğunu belirten Palandöken'deki Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akca, "Misafirlerimiz inanılmaz mutlu oldu. Burada sabah 8'den akşam 8'e kadar kar, kayak garantisi var. Ulaşım kolaylığı, tesislerin kalitesi, iyi yemekler, temiz odalar, misafirlerlerimiz fazlasıyla memnun. Şimdiden gelecek yıl sömetir tatili için rezervasyon yaptıran misafirlerimiz oldu. Biz bundan gururluyuz" diye konuştu.

Tatil için Ankara'dan geldiklerini söyleyen Sermin Kundakçı, pistlerin çok güzel olduğunu söyledi. Palandöken'i çok sevdikleri için her yıl geldiklerini belirten Kundakçı, çocuklarıyla çok güzel bir tatil geçirdiğini bildirdi.

İzmir'den ailesi ve kuzenleri ile Palandöken'e gelen 12 yaşındaki Saygın Kalkan ise "Çok güzel bir tatil geçirdim. Bol bol kayak yaptım. Okulların açılmasıyla, yoğun bir çalışma temposuna gireceğiz. Tatil çok iyi geldi" dedi.

Babası ile birlikte deniz seviyesinden 3200 metre yüksekliğindeki Ejder'den kaydıklarını anlatan 8 yaşındaki Ali Baran Şevişoğlu da kar motoru ile çam ağaçları arasında safari yapmanın çok keyifli ve eğlenceli olduğunu ifade etti.