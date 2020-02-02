Palandöken'de stres atan öğrencilerin eve dönüşü başladı

SÖMESTİR tatilini dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında gösterilen Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde geçirip, stres atan binlerce öğrenci ve ailelerinin dönüşü başladı.Yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Palandöken Kayak Merkezi, sömestir tatilini dolu dolu geçirdi. Yarı dönemin stresini Palandöken'in karlı doruklarına bırakan öğrenciler ve aileleri, otellerin ışıklandırılmış pistlerinde gece yarısına kadar kayak yapma imkânı buldu. Birçok etkinlikle misafirlerini cezbeden Palandöken'deki turizmciler, minik misafirlerine ve ailelerine eğlenceli tatil yaşattı.Otellerdeki doluluk oranının yüzde 100 olduğunu belirten Palandöken'deki Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akca, "Misafirlerimiz inanılmaz mutlu oldu. Burada sabah 8'den akşam 8'e kadar kar, kayak garantisi var. Ulaşım kolaylığı, tesislerin kalitesi, iyi yemekler, temiz odalar, misafirlerimiz fazlasıyla memnun. Şimdiden gelecek yıl sömestir tatili için rezervasyon yaptıran misafirlerimiz oldu. Biz bundan gururluyuz" diye konuştu.Tatil için Ankara'dan geldiklerini söyleyen Sermin Kundakçı, pistlerin çok güzel olduğunu söyledi. Palandöken'i çok sevdikleri için her yıl geldiklerini belirten Kundakçı, çocuklarıyla çok güzel bir tatil geçirdiğini bildirdi.İzmir'den ailesi ve kuzenleri ile Palandöken'e gelen 12 yaşındaki Saygın Kalkan ise, "Çok güzel bir tatil geçirdim. Bol bol kayak yaptım. Okulların açılmasıyla, yoğun bir çalışma temposuna gireceğiz. Tatil çok iyi geldi" dedi.Babası ile birlikte deniz seviyesinden 3 bin 200 metre yüksekliğindeki Ejder'den kaydıklarını anlatan 8 yaşındaki Ali Baran Şevişoğlu da kar motoru ile çam ağaçları arasında safari yapmanın çok keyifli ve eğlenceli olduğunu ifade etti.