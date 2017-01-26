Palandöken'de snowtubingler iki yıl önce kaldırıldı

Turgay İPEK -Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, ()-ISPARTA Davraz Kayak Merkezi'nde bir kişinin ölümüne neden olan snowtubingin (yuvarlak şişme bot üzerinde karda kayma) 'tehlikeli' olması nedeniyle Palandöken Kayak Merkezi'nden yıllar önce kaldırıldığı bildirildi. Palandöken Swey Oteli Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akça, "Snowtubingi etrafı bantlarla kapalı olan çocuklar için dönme dolap olarak kullanılıyoruz" dedi.

Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden biri olan Palandöken'de güvenlik en üst noktada. Her otelin önünde 112 Acil Servis ekibinin hazır beklediği Palandöken'deki oteller kızakla kayanların pistlerini de ayırmış durumda. Dağda sadece halka açık olan acemi kayak pistinde kızakla kayakçılar yan yana görmek mümkün ancak bu da hiçbir tehlike arzetmeyecek şekilde. Isparta'da can alan Snowtubingin tehlikeli olduğu için yıllar önce Palandöken'den kaldırıldığını ifade eden Swey Oteli Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akça şöyle konuştu:

"Geçmiş yıllarda Paldöken Kayak Merkezi'nde bulunan snowtubingler, güvenlik açısından yaklaşık 2 yıldır kaldırıldı. Şimdi o hizmeti çocuklara dönme dolap vasıtası ile verebiliyoruz. Palandöken'deki pistlerde kızak pistleri, kayak pistleri ayrı mümkün olduğunca snowboard pistlerini de güvenlik açısında ayırmaya çalışıyoruz. Pistlerimizin tamamında koruyucu ağlar, torlar ve süngerler var. Pist güvenliğini üst planda tutuyoruz. Kayak merkezindeki bütün otellerde sağlık ekibi hazır durumda. Pistler açık olduğu müddetçe sağlık ekibi ve ambulanslar hazır. İlk kaza anında müdahele edecek sağlık ekipleri mevcut. Sonrasında hastane 1,5 kilometre mesafede olduğu için ivedilikle hastaneye taşıyoruz."

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