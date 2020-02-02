Palandöken'de kornişli kayak

KIŞ turizminin gözde merkezlerinden Palandöken'e yürüyerek çıkan dar gelirli ailelerin çocukları, korniş ya da PVC'lerle kaymaya çalışıyor.Kış mevsiminin çetin geçtiği Erzurum'da kayak malzemesi alma imkanı olmayan çocuklar, kaymak için ilginç yöntemler kullanıyor. Merkez Palandöken ilçesinin Küme Evler Semti'nde oturan bir grup çocuk, ayakkabılarının altına koydukları korniş ya da PVC'lerle kayağın keyfini çıkarıyor. Mustafa Kemal Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Yusuf Taş, kayak takımları olmadığı için kornişle kaydıklarını söyledi. Ailelerinin kayak takımı alacak gücü olmadığı için ağabeyi Halil İbrahim Taş ve arkadaşlarıyla birlikte çöpte buldukları plastik korniş ve PVC'leri kullandıklarını belirten Yusuf Taş, şöyle konuştu:"Kayak takımımız olmasını çok isterdik. Yaşadığımız mahalleden görülen Palandöken'de kayaklarla kaymak benim ve arkadaşlarımın en büyük hayali. Ben ve arkadaşlarım çöpten bulduğumuz kornişle ya da PVC'leri ayağımızın altına koyup mahallede kayıyoruz. Tatilde kar fazla olmadığı için arkadaşlarla birlikte, yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Palandöken'e yürüyerek çıkıyoruz. Kayak pistinde akranlarımızı güzel kıyafetleri ve kayak takımları ile görünce kıskanıyoruz. Ama bizim de kornişlerimiz var."Tatilcilerin şaşkın bakışları arasında Palandöken'in pistlerin de güle oynaya kornişlerle kayan çocuklar, en büyük hayallerinin bir gün burada kayak takımları ile kaymak olduğunu söyledi.