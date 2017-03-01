Palandöken'de kızak heyecanı

Turgay İPEK/ ERZURUM, () - TÜRKİYE Kızak Federasyonu tarafından Palandöken'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'natürel kızak' şampiyonası için son antrenman yapıldı.

Palandöken Kayak Merkezinde yarın saat 10.00'da başlayacak ve gün boyu sürecek olan kızak yarışmasına katılan sporcular, son antrenmanlarını bugün yarışların olacağı Sway Hotelin kızak pistinde yaptı. Özel yapım kızaklarıyla telesiyeje binip 900 metrelik parkurun başlangıç noktasına çıkan kızakçılara, çam ağaçlarının arasından ve köprü altlarından geçerek varış çizgisine en kısa sürede ulaşmaya çalıştı. Hızı saatte 40 kilometreye kadar ulaşan kızakçılara, Palandöken'de kayak yapan tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Türkiye Kızak Federasyonu As Başkanı ve Teknik İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çakmur ile birlikte Palandökene çıkarak antrenmanları izleyen Türkiye Kızak Federasyon Başkanı Serkan Yaşar, hedeflerinin olimpiyat olduğunu söyledi. Federasyonun 2008 yılında kurulduğunu ve kısa sürede çok iş yaptıklarını belirten Başkan Yaşar şunları söyledi;

"Erzurum'da bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Türkiye şampiyonasına 8 ilden 100 sporcu katılacak. Geçtiğimiz hafta natürel kızakta 21 ülkenin katıldığı dünya şampiyonasında beşincisi olduk. Pisti olmayan sporcularımızın aldığı başarıdan dolayı gurur duyuyoruz. Sporcular ve hocalar canla başla çalışıyor. Çocuklarımız pistimiz olmadığı için olimpiyatlara yut dışında çalışarak hazırlanıyor. Erzurum'da inşallah kızak pistini yaptıracağız.. Yarın ki natürel kızak yarışına herkesi davet ediyoruz."

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