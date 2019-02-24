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Palandöken cıvıl cıvıl

KAR kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden biri olan Palandöken'de kayak sezonu devam ediyor. Valilik ve belediyenin öğrencilere yönelik düzenlediği kayak eğitimlerinin...

Palandöken cıvıl cıvıl
KAR kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden biri olan Palandöken'de kayak sezonu devam ediyor. Valilik ve belediyenin öğrencilere yönelik düzenlediği kayak eğitimlerinin yanı sıra düzenlenen çeşitli etkinlik, yarışmalar ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yerli ve yabancı konuklarla Palandöken hareketlendi.
Kent merkezine 5, havalimanına ise 15 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen tatilciler ve turistler, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte karlı doruklarda özgürce kayak yapma olanağı buluyor. 20'nin üzerinde kayak pisti bulunan ve aynı anda 12 bin kişinin kayak yapabildiği Palandöken'de kayak ve snowboard yapmasını bilmeyenler ise karın keyfini kızakla kayarak çıkarıyor. Tatil nedeniyle geceleri ışıklandırılan pistlerden kayak yapmaya doyamayanlar yararlanıyor.
Sway Hotel Genel Müdürü Ömer Akca, Palandöken'e Türkiye'nin dört bir tarafından turist geldiğini söyledi. Şubat ayının son haftası olmasına rağmen kayağın hala devam ettiğini vurgulayan Akca şunları söyledi:
"Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerinin bulunduğu Erzurum, buz pateni salonları, Türkiye'deki tek kayakla atlama kuleleri, körling salonu, kaplıcaları ve tarihi özelliğiyle kış turizmine hizmet ediyor. Erzurum'da, kayak sezonu Aralık ayı ile başlıyor ve Nisan ayının sonuna kadar sürüyor. Palandöken, kaymaya olanak sağlayan 'toz kar' özelliğini, ikliminden dolayı, bütün kayak sezonu boyunca koruyor. İklim koşulları, kış turizmi yapılması açısından son derece elverişli. Erzurum Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en önemli turizm merkezlerinden birisidir. Kayak sezonunun davam etiği Palandöken'deki oteller özellikle hafta sonları yüzde 90 doluluk oranına ulaşıyor."

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