Palandöken 2019'u dolu dolu uğurluyor

Turgay İPEK/ERZURUM, ()- KIŞ turizmin gözde kayak merkezlerinden olan, kar kalitesi, uzun pistleri, doğası ve son teknoloji tesisleriyle ünlü Palandöken'de, yeni yıl rezervasyonları işletme sahiplerinin yüzünü güldürdü. Palan Otel Genel Müdürü Ali Güney, "2019'un son günlerinde Palandöken cıvıl cıvıl. Yılbaşı öncesi tüm otellerde doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı. Yeni yılda ise yüzde 100'ü bulur. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla Palandöken'de girenleri birçok sürpriz bekliyor." dedi.

Kent merkezine 5, hava limanına 15 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı tatilciler, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte karlı doruklarda kayak yapma olanağı buluyor. Yeni yıla saatler kala kış turizmin önemli merkezlerinden Palandöken'de tesislerde doluluk oranları yüzde 90'lara ulaştı. 20'nin üzerinde kayak pisti bulunan ve aynı anda binlerce kişinin kayak yapabildiği Palandöken'de kayak ve snowboard yapmasını bilmeyenler ise kızakla kayarak karın keyfini çıkarabiliyor. Kayak yapmayanlar ise Büyükşehir Blediyesine ait kapsül kafe önünde şarkıcıların söylediği şarkılara eşlik edip eğleniyorlar.

Palan Otel Genel Müdürü Ali Güney, "2019'un son günlerinde Palandöken cıvıl cıvıl. Yılbaşı öncesi tüm otellerde doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı. Yeni yılda ise yüzde 100'ü bulur. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla Palandöken'de girenleri birçok sürpriz bekliyor. Misafirlerimizin güzel bir yılbaşı geçireceklerini umuyorum. Yeni yılın hemen ardından sömestir tatili ile doluluk devam edecek" diye konuştu.

Mardin'den Palandöken'e ailesi ile birlikte gelen Sibel Bingöllü, "Her yıl olduğu gibi bu yılda Palandöken'e geldik. Herşey çok güzel. Kayak pistleri muhteşem. Koca bir dağ cıvıl cıvıl olunca tatilin keyfi daha iyi çıkıyor" dedi.