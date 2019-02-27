Gökhan Artan / İstanbul, 27 Şubat ()-Pakistan ve Hindistan arasında gerilim tırmanırken, Türk Hava Yolları ve yabancı havayolu şirketleri Pakistan'a olan uçak seferlerini iptal etti. Bazı havayolu şirketlerinin uçakları da kalkış yaptıkları meydanlara geri döndü.Pakistan hava sahasındaki uçak trafiğinin olmaması da radara yansıdı. THY, bugün ve yarın Pakistan'ın Karaçi, İslamabad ve Lahor şehirlerine yapacağı seferleri karşılıklı olarak iptal etmişti.(Fotoğraflı)
Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı
Gökhan Artan / İstanbul, 27 Şubat ()-Pakistan ve Hindistan arasında gerilim tırmanırken, Türk Hava Yolları ve yabancı havayolu şirketleri Pakistan'a olan uçak seferlerini iptal etti. Bazı havayolu şirketlerinin uçakları da kalkış yaptıkları...
27 Şubat 2019 Çarşamba 16:26
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