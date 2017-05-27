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Pakistan ASELSAN'dan hassas atış podu alıyor

Tolga ÖZBEK/İSTANBUL () - ASELSAN tarafından geliştirilen ve savaş uçaklarına hassas atış kabiliyeti kazandıran ASELPOD sistemi için Pakistan’dan ikinci sipariş geldi. Toplam 16 adet ASELPOD alacak Pakistan, toplam 24.9 milyon dolar ödeyecek....

Pakistan ASELSAN'dan hassas atış podu alıyor

Tolga ÖZBEK/İSTANBUL () - ASELSAN tarafından geliştirilen ve savaş uçaklarına hassas atış kabiliyeti kazandıran ASELPOD sistemi için Pakistan’dan ikinci sipariş geldi. Toplam 16 adet ASELPOD alacak Pakistan, toplam 24.9 milyon dolar ödeyecek. Pakistan bu podları, Çin ile ortak geliştirdiği JF-17 savaş uçaklarında kullanacak.
Türk Hava Kuvvetleri için geliştirilen ASELPOD F-16 ve F-4E 2020 uçaklarında kullanılıyor. Sistem, çektiği görüntüleri pilotun önündeki ekrana aktarıyor. Hedef kamera ile takip edilirken lazer ile işaretleme yapılıyor. Hassas mühimmatlarla nokta atışı yapılabiliyor.
İLK SATIŞ GEÇEN YIL YAPILDI
ASELSAN, geçen yıl haziran ayında ilk ASELPOD ihracatını Pakistan’a yapmıştı. Pakistan bir yıl sonra yeniden sipariş verdi. ASELPOD, Pakistan’ın Çin ile ortak geliştirdiği JF-17 uçaklarında kullanacak.

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