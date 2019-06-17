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Özvatan'da dolu zarara yol açtı

KAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde yaklaşık 15 dakika yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı nedeniyle ilçede ekili araziler zarar gördü. Özvatan'da 3 gündür etkili olan sağanak, dün akşam saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı....

Özvatan'da dolu zarara yol açtı
KAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde yaklaşık 15 dakika yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı nedeniyle ilçede ekili araziler zarar gördü.
Özvatan'da 3 gündür etkili olan sağanak, dün akşam saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 15 dakika boyunca yağan dolu sonrası ilçe beyaza büründü. Ekili tarım arazileri ve meyve ağaçları zarar gördü. Ayrıca, ilçe merkezinden geçen dere yatakları sel sularıyla dolup taştı.
İlçe sakinlerinden çifti İdris Arslanboğa, dolu nedeniyle meyve ağaçlarının zarar gördüğünü söyleyerek, "Geçtiğimiz yıl meyve ağaçlarını don vurmuş ve hiç ürün alamamıştık. Bu yıl ürün alacağımız için sevinçliydik. Bu kez de dolu felaketiyle karşılaştık. Ağaçların üzerindeki bütün meyveler dolu nedeniyle döküldü. Sebze yetiştirmek için ektiğimiz bahçelerdeki bütün ürünlerde zarar gördü" dedi.
Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, dolu yağışı nedeniyle can kaybı ve yaralının olmadığını söyleyerek, hasar tespiti için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

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