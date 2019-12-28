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Özkanlar Pazarı iki yıl sonra açıldı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, iki yıl önce kapatılan Özkanlar Pazarı geniş bir katılımla açıldı. Açılışta konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, iki yıl önce 1 Ocak 2018'de mahkeme kararıyla...

GENEL 28.12.2019, 15:38


İZMİR'in Bornova ilçesinde, iki yıl önce kapatılan Özkanlar Pazarı geniş bir katılımla açıldı. Açılışta konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, iki yıl önce 1 Ocak 2018'de mahkeme kararıyla kapatılan pazar yeriyle ilgili sıkıntılı bir sürecin geride bırakıldığına dikkat çekerek bir marka olan Özkanlar Pazarı'nın tüm İzmirlilere hayırlı olmasını diledi.
İzmir'de 2009 yılında yapılan yerel seçimlerin ardından Bayraklı sınırları içerisinde kalan Özkanlar Pazaryeri, 2017 yılında pazarın kurulduğu sokaklarda ikamet eden mahalle sakinlerinin talebi üzerine kapatılmış, ancak yerine yeni bir pazar açılmamıştı. Bu durum pazarda tezgah açan esnaf ile alışverişini yapan vatandaşların tepkisine neden oluyordu. Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonrası sağlanan anlaşmanın ardından Bornova Belediyesi bir protokol imzalayarak pazaryerini tekrar halkın hizmetine sundu. İzmir Çevreyolu Bornova viyadüğü altında kurulan pazaryerinin açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ,  AK Parti Büyükşehir Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Aslan, AK Parti eski İzmir İl Başkanı Bülent Delican, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP'li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve çok sayıda vatandaş da katıldı.  
Bornova Belediyesi'nin Çevreyolu Bornova viyadüğü altında projelendirdiği Özkanlar Bornova Yeni Pazarı, 12 bin 219 metrekare alanda hizmet verecek. Haftanın 4 günü farklı pazarların kurulacağı pazar yerinde cumartesi günleri sebze ve meyve pazarı, şarküteri, bakliyat, deniz ürünleri ve tekstil için de ayrı bölümler olacak. Pazar günleri ikinci el otomobil pazarının açılacağı pazar, salı günleri kadın üreticilere, perşembe günleri tekstilcilere ayrılacak. Alan ayın bir günü ise antika pazarı olarak hizmet verecek.
PAZARCILARI TEBRİK ETTİ
Açılışta konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, iki yıl önce 1 Ocak 2018'de mahkeme kararıyla kapatılan pazar yeriyle ilgili sıkıntılı bir sürecin geride bırakıldığına dikkat çekerek "Biz bu belediyenin işidir demedik. İki yılda pazarcılarla hem toplu olarak hem bireysel olarak bir araya geldik" dedi. Özkanlar pazaryerinin verimli olduğunu ve gelenlerin gelir seviyesinin yüksek olduğunu söyleyen Dağ, bu açıdan pazarcıların uzun süre tezgah açamadıkları için büyük sorun yaşadıklarını ifade etti. Dağ, "Pazarcı kardeşlerimiz evlatlarına harçlık veremedi. Çözüm üretmek için ciddi çalıştık. Pazarcıları tebrik ediyorum. 2 senede neticeye gelinmesinde hiç yılmadan azimle kararlılıkla emeklerinin peşinde oldular. Özellikle bizim için çözüm noktasında gayret gösteren 31 Mart seçimlerinden sonra göreve gelen belediye başkanına teşekkür ederiz. Bir önceki dönem Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan kamulaştırma konusunda çalıştı. Olumlu girişimleri oldu. Herkese teşekkürler" dedi. Konuşmasında yerli otomobilin tanıtıldığını ifade eden Hamza Dağ, 82 milyon vatandaşın onur duyacağı ve seri üretime geçilmesi planlanan milli aracın hayırlı olmasını diledi. Özkanlar pazarının bir marka olduğuna dikkat çeken Dağ, "Bu pazar da pazarcı kardeşlerimize ve her şeyin ötesinde burada yaşayanlara her İzmirliye hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.
'AKTİF BİR PAZARYERİ AÇIYORUZ'
İki yıldır mağdur olan pazarcıyı daha fazla mağdur etmemek için çalıştıklarını anlatan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da şunları söyledi:
"Başta Karayolları Vakfı Başkanı Hakan Beşyıldız, Pazarcılar Odası Başkanı Hamdi Erişen'e çok teşekkür ediyorum. Bu ülkede halkımızın yüzde 72'si pazarlardan alışveriş yapıyor. Bornova'da 45 mahalle 17 pazaryeri var. 2020'de 3 yeni pazaryeri açacağız. Pazarlar hepimizin esnafla buluştuğu ortamlardır. Bugün süpermarketler Türkiye'yi sardı. Pazarda çok çeşit ve farklı fiyatlardan tercih yapabilirsiniz. Halk pazarları tercih ediyor. Seçim sürecinde buranın ne zaman açılacağını bana sordular. Aktif bir pazaryeri açıyoruz. Kadınlarımızı öne çıkaracak alanları genişletmeliyiz. Salı günü burada onların ürettiklerini satma şansı vereceğiz. Perşembe günü tekstilcilerimiz indirimli ürün satacak. Bornova'ya bir antika pazarı kazandırıyoruz. Ayın son haftasındaki pazar günü burada antika pazarı olacak. Hayır günlerini burada yapabiliriz. Ramazanda iftar yemeği verebiliriz."
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, pazarcılık zor iş olduğuna dikkat çekerek sabahın erken saatinde kalkıp geç saatlere kadar faaliyet gösteren pazarcılara başarılar diledi. Pazaryerinin kapanması nedeniyle uzun süre bekleyen ve gelirlerinden fedakarlık yapan esnaflar için bu açılışın çok önemli olduğunu kaydeden Mutlu, pazarcılara mesleklerinin kıymetini bilerek yerlerine, işlerine sahip çıkmalarını önerdi. Mutlu, "Sattığınız ürünün faturasını yanınızda bulundurun. Yetkili memurlar geldiği zaman bu belgeleri göstermelisiniz. Başka mahallelerde oturan yaşlıları pazara taşımak için servis araçları tutun" dedi.
Açılışta Türk Kızılayı Bornova Şubesi kan bağışı kampanyası düzenledi. Esnaflar ve vatandaşlar mobil araçta kan bağışında bulundu.

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