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Özkanlar pazar yeri esnafı Ankara'ya gitti, pankart açtı

DANIŞTAY kararıyla kapatılan ve kendilerine yeni yer sağlanması konusunda daha önce İzmir'de birçok kez eylem yapan Özkanlar pazar yeri esnafı, seslerini duyurmak için CHP Genel Merkezi'ne gitti. İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıllardır kurulan...

Özkanlar pazar yeri esnafı Ankara'ya gitti, pankart açtı
DANIŞTAY kararıyla kapatılan ve kendilerine yeni yer sağlanması konusunda daha önce İzmir'de birçok kez eylem yapan Özkanlar pazar yeri esnafı, seslerini duyurmak için CHP Genel Merkezi'ne gitti.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıllardır kurulan Özkanlar pazar yeri, bölgede oturan bazı ilçe sakinlerinin kaldırılması için açtığı davanın lehlerine sonuçlanması ve Danıştay 8’inci Dairesi'nce kararın onanmasıyla yaklaşık 5 ay önce son kez kuruldu. Kendilerine yeni yer tahsis edilmesini isteyen pazarcı esnafı, o günden bu yana defalarca eylem yapıp yürüyüş düzenledi. Sonuç alamayan esnaf, minibüs ve otobüslerle yaklaşık 350 kişi yola çıktı, bu sabah Ankara'ya vardı. Ellerinde üzerinde 'İzmir'de muhatap bulamadık Ankara'ya geliyoruz', 'Pazarcının borcu yığıldı', 'Esnaf ekmeğini, halk pazarını istiyor', 'Viyadük sözü nerede?' yazılı pankartları tutarak CHP Genel Merkezi'ne gelen esnaf, burada CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'la görüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek isteyen esnafın bekleyişi sürerken, Özkanlar pazar yeri Platformu Sözcüsü Faysal Acar, "Biz bu işi çözeceğiz. Karşımıza çıkan tüm engelleri yıkacağız. Tuncay Özkan vekilimiz, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmemiz için bize söz verdi. Bekliyoruz" dedi.

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