Özhaseki’den başkanlık benzetmesi: 'İmame tek olur, yoksa tesbih dağılır' (2)

ÖMRÜ BİZİ TAKLİT ETMEKLE GEÇİYOR

Ak Parti Kayseri il Başkanlığı Ocak ayı danışma toplantısına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Özhaseki, “Bunları ömrü bizi taklit etmekle geçti. Toplu açılışlarımıza laf ediyordunuz, şimdi dün baktım Kemal bey toplu açılış yapıyor. Kurban olayım Allah’a. 30-40 tane birşey uydurmuşlar toplu açılış yapıyorlar. Daha önceden biz evlere gidip iftar sofralarına otururduk. Emir verdiler, sizler de gidin oturun diye. Ama, iftar sofrasına ayakkabı ile oturdular, akılları ermediği için. Taklit ediyorlar ya. Biraz sırıtıyor, kendileri gibi olsalar. Biz, içimizden geldiği gibi davranıyoruz. Zaten o sofralarda oturuyor, besmeleyi çekip ekmeğimizi yiyorduk. Şimdi de FETÖ’cülük sardı bunları. Allah kolaylık versin, dostluklarını artırsın. Bakalım ileri dönemlerde ne çıkacak ortaya” diye konuştu.



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