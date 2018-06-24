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Özhaseki: Seçim bitti, geçim başladı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı,  Ak Parti Kayseri 1. sıra milletvekili adayı Mehmet Özhaseki, ''Kayserimizin güzel bir sözü var. Seçim bitiyor, geçim başlıyor. Şimdi geçim zamanı. Herkes önüne, işine bakacak. İnşallah gelenlerde bu millete...

Özhaseki: Seçim bitti, geçim başladı
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı,  Ak Parti Kayseri 1. sıra milletvekili adayı Mehmet Özhaseki, ''Kayserimizin güzel bir sözü var. Seçim bitiyor, geçim başlıyor. Şimdi geçim zamanı. Herkes önüne, işine bakacak. İnşallah gelenlerde bu millete faydalı olmak için çalışacak. Bu vesileyle seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.
Melikgazi ilçesi Tavlusun mahallesi Hasan ve Nuriye Ünlen İlköğretim Okuluna eşi Neşe Özhaseki, çocukları ve damatlarıyla birlikte gelen bakan Mehmet Özhaseki'ye  yaşlı bir kadın seçmen bir buket çicek verdi. Oyunu 1626 nolu sandıkta kullanan  Mehmet Özhaseki, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı. Özhaseki, şunları söyledi:
"Sakin bir ortamda, o kapalı kapılar  ardında  insan cenabı Allah ile, vicdanıyla  başbaşa kalıyor. Herkes hür iradesini ortaya koyuyor. Allah bu güzelliği sonuna kadar devam ettirsin diye dua ediyorum. Çıkacak sonuçlarda şimdiden hayırlı olsun. Milletin iradesinin üstünde bir irade yok. Milletin kararının üstünde söylenecek bir söz de yok. Ona saygı duymak icap eder. Seçimlerden sonra da sandık çıktığında da hayırlı olsun. Gelecek insanlar ,bu millete güzel hizmetler etsinler. Bizde bundan istifade edelim. Yavrularımızın geleceği aydınlık olsun diye güzel temennilerde bulunmak olgun insanların işidir. İnşallah şaibe bulaştıracak şekilde dedikodular etmezler, yalanlar söylemezler, iftiralar atmazlar. Bir nezaket içinde herkes bunu kabullenir ve önüne bakar diye de temennide bulunuyorum. Bu vesileyle Kayseri'de ki seçmenlerimize teşekkür ediyorum. Büyük bir olgunluk gösterdiler. Başka şehirlerden gelen olumsuz haberleri biz burada almadık. Tabi ki seçimin cilvesidir üzülüp, kırılabileceğimiz şeyler söylenebilir. Bazen ağızdan kaçabilir, bazen de kasıtlı olarak yapılabilir. Bunları da sineye çekip unutacağız. Önümüze bakacağız. Kayserimizin güzel bir sözü var. Seçim bitiyor geçim başlıyor. Şimdi geçim zamanı. Herkes önüne, işine bakacak. İnşallah gelenlerde bu millete faydalı olmak için çalışacak. Bu vesileyle seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.''

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