Özhaseki: Sağlam zeminler üzerine sağlam bina yapmalıyız

Oktay ENSARİ-Zafer BARIŞ/KAYSERİ ()-ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Çanakkale ve Malatya’da meydana gelen depremler konusunda vatandaşları uyardı. Özhaseki, ‘’ Arkadaşlar deprem konusunda şunu bilmeliyiz. Bu şom ağızlılık değil. Türkiye bir deprem kuşağı ülkesi. Topraklarımızın yüzde 42’si deprem tehdidi altında. Gerçeği bilerek hareket etmemiz gerekir. Depremle kavga etmek yerine barışık olmalıyız. Neyi kastediyorum, sağlam zeminler üzerine sağlam binalar yapmalıyız ’’dedi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki , Kayseri Valiliği'ni ziyareti sırasında depremlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, ‘’Günlerdir vatandaşlarımızı, yetkilileri uyarmaya çalışıyorum. Doğru şeyler yapmaya çalışıyorum. Ara ara da yanlış mı yapıyorum diye de düşündüğüm oldu. İstanbul’daki son 2 toplantıda bunu dile getirdim. İstanbul depremiyle ilgili birtakım uyarılarda bulundum. Arkadaşlar deprem konusunda şunu bilmeliyiz. Bu şom ağızlılık değil. Türkiye bir deprem kuşağı ülkesi. Topraklarımızın yüzde 42’si deprem tehdidi altında. Fay hatlarımız var. Kırılmalar var. Deprem kuşakları var. Bunların dışarıya vurumları var. Gerçeği bilerek hareket etmemiz gerekir. Gücümüz yeraltındaki hareketlere yetmiyor. Depreme karşı hazırlıklı olmalıyız. Depremle kavga etmek yerine barışık olmalıyız. Yani, ne demek istiyorum, bütün bu gerçeği bilirsek bizler doğru işler yapmış oluruz. Yerin altında neler oluyor, bitiyor, bilmiyoruz. Bilsek bile birşey yapacak durumumuz yok. Birkaç saniye öncesi, depremi hissedebiliyoruz. Bunun gerçek olduğunu bilmek ona uygun davranmalıyız. Neyi kastediyorum, sağlam zeminler üzerine sağlam binalar yapmalıyız. Bizler ancak böyle başlıca önlem alabiliriz.’’

2018’DE 500 BİN SAĞLIKLI KONUT YAPILACAK

Bakan Özhaseki, 2017’de yeni konutlarla ilgili finansman ve projelerin yapılacağını 2018 yılında ise 500 bin sağlıklı konut yapacaklarını söyledi. Özhaseki ‘’ Önümüzdeki yıllarda, kimliksiz ve sağlıksız olan 500 bin konutun değiştirilmesi için bir program yaptık. 2018 yılını pilot yıl olarak ilan ettik. Bu yıl hazırlıkları yapıyoruz, finansman kaynaklarını hazırlıyoruz. Gelecek yıl, 2018’de 500 bin konut yapacağız. Bunun 250 bini İstanbul'da, 250 bini Anadolu’da. Allah bu günlerde deprem vermesin, hiç vermesin. Verirse de en geç zamanda versin ki, biz de o zamana kadar hazırlığımızı yapabilelim’’ diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, İstanbul’da AFAD tarafından belirlenen toplanma bölgeleriyle ilgili olarak eleştiride bulunanlara bu yerlere ilişkin bilgilerin ve haritaların gönderileceğini sözlerine ekledi



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