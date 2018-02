Özhaseki: PKK'nın benzeri vahşi örgüt, Afrika'nın yamyam kabilelerinde bile kalmadı (3)

'HİÇBİR KARDEŞİMİZİ EVSİZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ASKON'un düzenlediği 'Kültepe Ekonomi Zirvesi'nin ardından Melikgazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Melikgazi Belediyesi konferans salonundaki toplantıda, Bakan Özhaseki'nin yanı sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve AK Parti üyeleri yer aldı.

Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "15 yıllık iktidar dönemimizde her alanda başarılı olduk. Her alanda geçmişle kıyaslandığında yüzde 100 başarılıyız. Son 2-3 yıldır uğraştığımız meselelere bakın. Son 40 yıldır devlet, PKK belası ile uğraştı. Çukurlar kazarak ülkeyi karıştırmaya çalıştılar. En meşhur televizyonlarımız bunlara destek verdi. Genel başkanlarına türkü söylettiler. O eştikleri çukurlara katilleri gömdük. Bunlar çok az kaldı. O bölgelere çok gidiyorum. Sokaklarda geziyorum ama, o partinin temsilcileri artık gezemiyor. Orada yaraları sarmanın keyfini yaşıyoruz. Evi yıkılan her kardeşimizin evini yapıyoruz. Hiçbir kardeşimizi evsiz bırakmayacağız. Orada inşallah oy patlaması olacak. Arkasından FETÖ belası çıktı. Atlattık çok şükür. DEAŞ ile ciddi savaş verdik" diye konuştu.

'CHP'DEN GELEN SESLERİ DUYUNCA YÜREĞİMİZ KABARIYOR'

Zeytin Dalı Harekatı'nda güvenlik güçlerinin işlerini titizlikle işlerini yaptığını belirten Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Şimdi ülke dışında topraklarımızı korumak adına oradayız. Türk Silahlı Kuvvetleri titizlikle çalışıyor. İsteseler uçaklarla oraları patlatarak kurtulabilirler. Oradaki yavrulara bir şey olmasın diye titizlikle çalışıyoruz. Bizim kimsenin topraklarında gözümüz yok ama hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Şimdi işler iyiye gidiyor. Bizi Avrupa ekonomik olarak boğmaya çalıştı ancak başarılı olamadılar. Ekonomide son çeyrekte şampiyonuz. Biz inanıyoruz ki iyi niyetle çalışırsak Allah'ta önümüzü açar."

CHP'yi de eleştiren Bakan Özhaseki, "Türkiye büyük bir harekata girmişiz, ama CHP içinden sesleri duyunca yüreğimiz kabarıyor. Tamam, bana muhalefet edin. Ben belediye başkanlığı yaptım, bunlardan her türlü iftirayı gördüm. Yeni bir dava var, inşallah bir sucuk yiyelim. Afrin hepimizin meselesidir. Burada muhalefet olmaz. Ülkeye muhalefet edilmez. Onlar böyle yaptıkça, millet notunu veriyor. Seçim geldiğinde de bir çizik atıyorlar" şeklinde konuştu.

