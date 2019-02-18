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Özhaseki'nin Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatla Haymana'da döner dağıtıldı

Yavuz ÇİFÇİ/HAYMANA (Ankara), () - AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatla Haymana'da döner dağıttırdı. CHP...

Özhaseki'nin Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatla Haymana'da döner dağıtıldı

Yavuz ÇİFÇİ/HAYMANA (Ankara), () - AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatla Haymana'da döner dağıttırdı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sözleri üzerine açtığı tazminat davasından 27 bin TL kazanan AK Parti'li Özhaseki, Kızılay'dan sonra bu kez Haymana'da döner dağıttırdı. Özhaseki'nin isteği doğrultusunda ilçedeki AK Parti seçim irtibat bürosu önüne döner tezgahı kuruldu. Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve AK Parti Haymana İlçe Başkanı Rüstem Kandemir, kurulan tezgaha gelenlere ekmek arası döner dağıttı. Başkan Turgut, "Büyükşehir belediye başkan adayımız Sayın Özhaseki, geçen hafta hemşehrilerimize, CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatla döner sözü vermişti. Bu hafta sözünü yerine getirdi. Parasını yolladı; biz de aracı olduk, vatandaşlarımıza ikram ettik. Sayın Özhaseki'ye, Haymanalı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.

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