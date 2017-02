Özhaseki; 'Hazırlık yaparsanız, deprem Japonlarda olduğu gibi ninni gelir’ (2)

15 YILDIR İSTİKRAR VAR

Kayseri Şeker Fabrikasında Çiftçi Eğitim Seminerine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti iktidarıyla ülkede son 15 yılda istikrarın olduğunu söyledi. Konuşmasında Anayasa konusuna değinen Özhaseki, "Birincisi, bu çok başlılık sürdürülemiyor. Bugün için Cumhurbaşkanımız ile Başbakanımız yıllardır kardeş gibiler ve geçiniyorlar. Her gün böyle olacağına kefillik var mı, böyle bir sistem var mı? Geriye doğru hepsi kavgalıydı. Bu yapı sürdürülemiyor. Garip bir hale geldi. Parlamenter sistem olmaktan çıktı. Siz Cumhurbaşkanını zaten halka seçtiriyorsunuz, envaiçeşit yetkisi var, bir tarafta da bakanlar var. Nasıl olacak bu iş, nasıl bir parlamenter sistem bu? Garip bir sistem bu, sürdürülemiyor. İkincisi bize istikrar lazım. Güçlü bir hükümet gelecek ve büyük projeler yapacak, bu ülkeyi ayağa kaldıracak. İstikrar olmazsa kavgalar, gürültüler, 3-4 aylık hükümetler. Geçmişte çok gördük. Güven oylamaları, bakan satın almalar, oyunlar, gensorular derken bütün enerji buna gidiyor. Şimdi son 15 yıldır istikrar var" ifadelerini kullandı.

SİZİN DEDİĞİNİZ OLACAK

Özhaseki, bu milletin ma’şeri vicdanının yanılmayacağını dile getirerek, "Şimdi yeni anayasa sizin önünüze gelecek. Sizin dediğiniz olacak. Bu kadar basit. Öyle bacak ısırarak, adamın arkasından yumruk atarak, kendini kilitleyerek bu işe mani olunmaz. Gelin şu rezillikleri yapmayın da gidelim millete ne diyorsa o olsun dedik. Ona bile ikna edemedik muhalefeti" diye konuştu.

Anayasa değişikliğinin ana muhalefete de yarayacağını dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bizim bir derdimiz yok ki ama çocuklarımız rahat edecek. Şu an Allah'a çok şükür her şeye gücümüz yetiyor. Cumhurbaşkanımız zaten eskiden bizim genel başkanımızdı. Başbakanımız var, bakanlarımızla birlikte çalışıyoruz. Çoğu belediyeler bizde. Her şeye gücümüz yetiyor mu? Yetiyor. 'Ne istiyorsunuz daha?' diyorlar ya onlara söylüyorum, kendimiz için bir şey istemiyoruz. Doğru bildiklerimizi zaten yapıyoruz. Gelecekte sistem tıkanmasın, krizler doğmasın, yavrularımız rahat etsinler, güçlü iktidarlar olsun diye çabalıyoruz, çırpınıyoruz. Sözün özü şu; eğer hakikaten hizmet için geliyorsanız, iyi niyetliyseniz Allah size yardım ediyor."

NNY ÜNİVERSİTESİNDE HAYIRSEVERLERE ÖDÜL VERDİ

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi hayırseverler ödül törenine de katılan Bakan Özhaseki burada yaptığı konuşmada ise, "Şehrimizle ilgili ne kadar övünsek az. Bunun en büyük örneklerinden birisi hayırseverlik. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerin sayesinde bu üniversiteler yapıldı. Biz Anadolu’nun ortasında bir şehiriz. Avantajlar ile dezavantajlarını yan yana koyduğunuz zaman dezavantajları daha ağır basar. Denizden istifade edeceği bir yeri yoktur. Fındığı, fıstığı yoktur. Allah’ım bana belediye başkanlığı nasip etti. Çok şükür şehrime hizmet etme fırsatım oldu" diye konuştu.

