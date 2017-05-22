Özgür Özel: AKP Kongresinde yürürlükte olan kanuna aykırılık yapılmıştır

Nursima KESKİN / ANKARA, () - CHP Grup Başkanvekili ÖZgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nda cumhurbaşkanının partisiyle aidiyetinin kesilmesi maddesinin olduğunu belirterek “Dün AKP kongresinde yürürlükte olan bir kanunun hükümlerine açık bir şekilde aykırılık yapılmıştır. CHP olarak buna itirazlarımız olacak" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özgür Özel, CHP olarak kongreye katılım sağlamadıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 4'üncü maddesine göre Cumhurbaşkanının partisiyle bağının kesilmesi gerektiğini kaydetti. Özel şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanı seçim kanunun 4'üncü maddesi yerinde duruyorken, ne diyor dördüncü madde eğer cumhurbaşkanı seçilen kişinin bir partiye aidiyeti varsa o parti ile bağı kesilir. Anayasadaki bağlayıcılık ortadan kalktı bu ama Cumhurbaşkanı seçim kanunundan kalkmadı. Diyorki eğer cumhurbaşkanı seçilen kişini bir partiye aidiyeti varsa o parti ile bağı kesilir. İlla bu anayasa değişikliğine uygun olarak cumhurbaşkanı bir partiye üye olmak istiyorduysa öncelikle yapılması gereken kendilerinin uyum kanunu dediği, bizim meşru göremediğimiz anayasaya kanunlarda yapılacak gayrimeşru değişiklikler olarak itiraz ettiğimiz bir değişiklik yapılıp cumhurbaşkanı seçim kanunun dördüncü maddesinin kaldırılması gerekirdi. Dün AKP kongresinde yürürlükte olan bir kanunun hükümlerine açık bir şekilde aykırılık yapılmıştır. O zaman hiçbir kanunda uyum çalışması yapmayın. CHP olarak bu konuda itirazlarımız olacak."

"BİNALİ YILDIRIM'I GRUP BAŞKANI SEÇERSENİZ MKYK'DA İSTİFA ETMESİ LAZIM"

Özgür Özel, AK Parti MKYK listesinde olan Binali Yıldırım'ın partisinin grup toplantısında konuşabilmesi için bu görevinden istifa etmesi gerektiğini bildirerek şöyle dedi:

"Bir diğer kanunsuzluk hali Sayın Binali Yıldırım'ın bu hafta içinde yapılacak olan bir kapalı grup toplantısında partinin genel başkanı milletvekili olmadığı durumda milletvekilleri içinden bir grup başkanı seçilir hükmüne dayanarak bu AKP'nin grup içi yönetmeliğinde de yazıyor.

Siyasi partiler kanununda; Siyasi partilerin MKYK'sına üye olanlar o partinin TBMM parti grubu yönetim kurulunda görev alamazlar. Sayın Binli Yıldırım, MKYK'ya girdiyse ve o sıfatla genel başkan vekilliği yapacaksa burada grup başkanı olamaz. Burada grup başkanı olursa orada MKYK üyesi olamaz. Vekilin istifa zorunluluğunun olduğu bir yerde asil seçiyorlar ve iki tarafta birden görev yapıyor. AKP grubunu uyarıyoruz; Binali Yıldırım'ı grup başkanı seçerseniz MKYK'dan istifa etmesi lazım. MKYK'da duracaksa ve genel başkan vekili olacaksa buraya başka bir grup başkanı seçmeniz lazım. Eğer bunu yapmazsanız Anayasa, iç tüzük kendi yönetmeliğinize aykırılık yaparsınız. BU kadar da değil. Anayasada bir değişiklik yapıp, onu şaibeli ve mühürsüz yüzde 51 ile hayata geçireceksiniz, apar topar diğer kanunlarda bu kadar açık aykırılıklar varken gelip bunları 'ben cumhurbaşkanı oldum, başbakanı muavin koltuğuna koydum' bunu yapamazsınız. Burada gördüğümüz iş kanun tanımazlık, hukuk tanımazlıktır."