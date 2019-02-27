Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY'nin iki kargo uçağı kriz nedeniyle geri döndü
THY'nin iki kargo uçağı kriz...
Helal kesim etler organik mi?
Helal kesim etler organik mi?
İçişleri bakanı Süleyman Soylu: 15 bin polis alacağız
İçişleri bakanı Süleyman Soylu: 15...
Şenol Güneş, istifa mı edecek?
Şenol Güneş, istifa mı edecek?

Özgür Gündem'in nöbetçi yayın yönetmenliği davası; sanıklara 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istemi

 Özden ATİK / İSTANBUL, ()  ÖZGÜR Gündem Gazetesi ile dayanışma için başlatılan "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyasına katılarak gazetenin 1 günlük yayın yönetmenliği görevini üstlendikleri gerekçesiyle Türkiye İnsan...

Özgür Gündem'in nöbetçi yayın yönetmenliği davası; sanıklara 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istemi

 Özden ATİK / İSTANBUL, ()  ÖZGÜR Gündem Gazetesi ile dayanışma için başlatılan "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyasına katılarak gazetenin 1 günlük yayın yönetmenliği görevini üstlendikleri gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı (TİHV) Prof. Dr. Şebnem Korur, gazeteci Erol Önderoğlu ve gazeteci- yazar Ahmet Aziz Nesin'in yargılandıkları davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. 

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Şebnem Korur ile gazeteci Erol Önderoğlu katıldı. Sanık Ahmet Aziz Nesin ise duruşmaya gelmedi.

SAVCI CEZA İSTEDİ

Duruşmada savcısı Abdullah Gül, esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. Sanıkların belirtilen tarihlerde gazetenin genel yayın yönetmenliğini yaptıklarını suç konusu yazılarda silahlı terör örgütü PKK/KCK’nin veya alt birliklerinin propagandası mahiyetinde yazılar yer aldığını anlattı. Kişiler ve toplumun suç işlemeye tahrik edilerek işlenen suçların övüldüğünü belirten savcı, "Suç işlemeye tahrik ", "Suçu ve suçluyu övme", "Örgüt propangadası" suçlarından sanıklar Ahmet Aziz Nesin, Şebnem Korur ve Erol Önderoğlu’nun 1 yıl 6 aydan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328