Özgür Gündem'in nöbetçi yayın yönetmenliği davası; sanıklara 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istemi

Özden ATİK / İSTANBUL, () ÖZGÜR Gündem Gazetesi ile dayanışma için başlatılan "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyasına katılarak gazetenin 1 günlük yayın yönetmenliği görevini üstlendikleri gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı (TİHV) Prof. Dr. Şebnem Korur, gazeteci Erol Önderoğlu ve gazeteci- yazar Ahmet Aziz Nesin'in yargılandıkları davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Şebnem Korur ile gazeteci Erol Önderoğlu katıldı. Sanık Ahmet Aziz Nesin ise duruşmaya gelmedi.

SAVCI CEZA İSTEDİ

Duruşmada savcısı Abdullah Gül, esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. Sanıkların belirtilen tarihlerde gazetenin genel yayın yönetmenliğini yaptıklarını suç konusu yazılarda silahlı terör örgütü PKK/KCK’nin veya alt birliklerinin propagandası mahiyetinde yazılar yer aldığını anlattı. Kişiler ve toplumun suç işlemeye tahrik edilerek işlenen suçların övüldüğünü belirten savcı, "Suç işlemeye tahrik ", "Suçu ve suçluyu övme", "Örgüt propangadası" suçlarından sanıklar Ahmet Aziz Nesin, Şebnem Korur ve Erol Önderoğlu’nun 1 yıl 6 aydan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.