Özgener'den Kocaoğlu'na ziyaret

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret eden İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, yerel seçimlerde Büyükşehir'e aday olup olmadığı sorusuna "Hiçbir görevimi, sürem tamamlamadan bırakmam" yanıtını verdi. Başkan Kocaoğlu ise "Koşullar uygun olursa neden olmasın" diye konuştu.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret etti. Konuklarını makamında ağırlayan Başkan Kocaoğlu, Özgener ve ekibine yeni görevlerinde başarılar diledi. Mahmut Özgener'e, Büyükşehir Belediyesi'nin projeleri hakkında bilgi veren ve hayata geçirmeyi planladıkları çalışmaları anlatan Başkan Kocaoğlu, "Kongre merkezi gibi eksikliklerimiz var. Ayrıca İnciraltı'nın sağlık konseptinde planlanması gibi çalışmalar var. Çeşme ve Doğanbey'e yapacağımız kür merkezleri gibi buna benzer birçok projemiz bulunuyor. Bunları hep birlikte başardığımızda, İzmir daha hızlı büyüyecek bir sürece giriyor. Burada, sizlere de büyük görevler düşüyor. Her biriniz bir sektörün temsilcisisiniz. Kentte sinerji yaratmadan, kentte birlik ve beraberlik içerisinde olmadan hiçbir yere varmak mümkün değil" diye konuştu.

'SEÇİM SONUÇLARI SÜRPRİZ OLMADI'

Başkan Kocaoğlu'nun ardından konuşan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, oda seçim sonuçlarının kimseye sürpriz olmadığını savundu. 9 Nisan gecesi bir ilki daha yaşadıklarını dile getiren Özgener, "Meclisin yapısının yüzde 45'inin de değiştiğini gördük. Bu da aslında değişim isteğinin sandığa yansıması oldu. Biz bu neticeden dolayı çok mutu olduk. Ama bizim değişim isteği ile çıktığımız yolda bize verilen her oy, bizim sorumluluğumuzu ve yükümüzü artırdı" dedi. Bu sonuçların İzmir için daha güzel projeleri hayata geçirme konusunda heveslerini arttırdığını belirten Özgener, çok güzel bir yönetim kurulu kurduklarını söyledi. Özgener, "Bu meclisi sadece yönetim kurulumuzla değil, tüm üyelerimizle ve odaya üye olan arkadaşlarımızla katılımcı şekilde yöneteceğiz. Herkes ile uzlaşmacı bir diyalogla bu süreci götüreceğiz. Hepimizin hedefi aynı" diye konuştu.

İzmir'de çok güzel sinerji yaratacaklarını ve bunu yaparken Başkan Kocaoğlu'nun desteğini de alacaklarına inandıklarını vurgulayan Mahmut Özgener, 4 yıllık görev süresi boyunca güzel eserler bırakarak dönemini tamamlamak istediğini söyledi. Özgener, "Sizin desteğinizi de her zaman arkamızda hissedeceğimize inanıyorum" dedi.

'NEDEN ADAY OLMASIN'

Gazetecilerin, Özgener'e "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olacak mısınız" sorusunu yöneltmesi üzerine Aziz Kocaoğlu, "Neden olmasın, koşullar uygun olursa neden olmasın" yanıtını verdi. Bunun üzerine Özgener de soruyu yanıtlamak isteyince, Başkan Kocaoğlu, "Benim cevaba 'He de' sen deyince, salondakiler kahkahaya boğuldu. Özgener ise Büyükşehir Belediyesi'ne aday olup olmayacağı sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Ben, önemli görevlerde bulundum. Hiçbir görevimi, sürem tamamlamadan bırakmadım. Bunu bu kadar net söylerken hala adımın gündeme gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Biz burada İzmir için projeler üretmek amacıyla yola çıktık. Bu kadar hedefi olan, sorumluluğu sırtında hisseden bir kişinin bu hedeflere bir yılda ulaşması mümkün değil."

Konuşmaların ardından Özgener, Başkan Kocaoğlu'na çiçek verdi. Ziyaret, daha sonra basına kapalı devam etti.

FOTOĞRAFLI