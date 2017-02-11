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Özgecan'ı anlatacak 'Cennetin Kuşları' filminin sözleşmesi, ikinci ölüm yıldönümünde imzalandı (2)

MEZARINDA ANILDI Mersin Şehir Mezarlığı içerisindeki Özgecan Aslan'ın anıt mezarına giden baba Mehmet, anne Songül ve kardeşler Beste ile Barış Ali Aslan, duygulu anlar yaşadı. Heykeltıraş Mehmet Aksoy tarafından kızının mezarına yapılan...

Özgecan'ı anlatacak 'Cennetin Kuşları' filminin sözleşmesi, ikinci ölüm yıldönümünde imzalandı (2)

MEZARINDA ANILDI
Mersin Şehir Mezarlığı içerisindeki Özgecan Aslan'ın anıt mezarına giden baba Mehmet, anne Songül ve kardeşler Beste ile Barış Ali Aslan, duygulu anlar yaşadı. Heykeltıraş Mehmet Aksoy tarafından kızının mezarına yapılan anıt heykeli okşayan anne Songül Aslan, heykeli öptü. Okunan dualara eşlik eden Aslan, güçlükle ayakta durabildi. Ölümünün ikinci yılında kardeşi Özgecan Aslan'ı mezarı başında anan Beste ile Barış Ali de mezar başında dua edip hüzünlü anlar yaşadı. Büyük acı yaşadıklarını ifade eden anne Aslan, "Ölene kadar bu acımız bitmez. Tüm dünyaya sesleniyorum. Anne babalar eğitimden geçsin. Böyle bir şiddete kimsenin çocuğu maruz kalmasın, bu şiddet artık son buldun. Hiçbir anne baba yüreği böyle yanmasın. Özgemin hiç bir suçu yoktu. Çok masumdu. Allah kimsenin başına vermesin, çok zor bir acı. 2 yılda acı aynı. Hep ağlıyorum, üzülüyorum. Değişen hiç bir şey yok. Ölene kadar da bitmeyecek. Çok zor bir şey. Allah kimsenin başına vermesin" dedi.
Vatandaşlar da gün içerisinde Özgecan Aslan'ın mezarını ziyaret etti. CHP Gençlik Kolları eski Genel Başkanı ve PM üyesi Ayhan Yalçınkaya ile beraberindekiler de Özgecan'ı mezarı başında anıp dua okudu. Galatasaray taraftarı bir grup mezara atkı bırakırken, mezar başında duygusal anlar yaşandı.

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