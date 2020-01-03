beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

istanbul escort

banner314

banner325

Son Dakika

(ÖZEL) Yüzüne demir saplanan genci, itfaiye ve plastik cerrahlar kurtardı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde trafik kazası sonrası yüzüne saplanan demir çubukla Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne getirilen Emre Gündoğan'ı (21), itfaiye ekibi ve plastik cerrahlar, ameliyathanede birlikte çalışarak yaşama döndürdü. Alanya...

GENEL 03.01.2020, 15:42


ANTALYA'nın Alanya ilçesinde trafik kazası sonrası yüzüne saplanan demir çubukla Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne getirilen Emre Gündoğan'ı (21), itfaiye ekibi ve plastik cerrahlar, ameliyathanede birlikte çalışarak yaşama döndürdü.
Alanya ilçesinde, 1 Ocak günü saat 02.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında yüzüne bariyerin demir çubuğu saplanan Emre Gündoğan, Alanya Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Demirin sol göz kenarından girip yüzünden çıktığı Gündoğan, ilk müdahalenin ardından AÜ Hastanesi'ne sevk edildi.
İTFAİYE VE PLASTİK CERRAH
Emre Gündoğan'ın ameliyatı için hazırlık yapan AÜ Tıp Fakültesi Rekonstrüktif Estetik ve Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, saplanan demir çubuğun çok büyük olmasından dolayı itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ameliyathaneye giren itfaiye ekibi, Gündoğan'ın yüzüne saplanan demirin dışta kalan kısmını kesti. 3 saat süren ameliyatın ardından Gündoğan yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.
'TEK BAŞIMIZA ÇIKARMA İHTİMALİMİZ YOKTU'
Prof. Dr. Özlenen Özkan, demir çubuğu tek başlarına çıkarma ihtimali olmadığı için itfaiye ekibinden yardım istediklerini belirterek, "Demir tek bir noktadan girmiş. Hasta bu anlamda şanslı ama sol gözenden boynuna kadar içerdeydi. Demirin dışarıda kalan bölümü büyük bir ağırlık teşkil ediyordu. O ağırlığı hafifletmek adına itfaiye ekipleri geldi, dışta kalan demir parçasını kesti. Daha sonra ameliyata devam ettik. Tabi ki demiri hemen çıkartamıyorsunuz. Çünkü orada bulunan büyük damarların demir tarafından yırtılmış olma ihtimali çok yüksek. Demiri çıkardığınız anda ulaşamadığınız damar hasar gördüyse hastayı o anda kaybedebilirsiniz. Bunun için bazı önlemler aldık. Aldığımız önlemlerden sonra demiri daha güvenli çıkardık" diye konuştu.
Hastanın daha sonra hasarlı bölgelerini onardıklarını, şu an gözünün sıkıntılı olduğunu aktaran Prof. Dr. Özkan, "Hastamızın yoğun bakımda tedavisini sürdürüyoruz. Beyinle ilgili sıkıntıları olabilir, uyutuyoruz. Sonrasındaki takiplerde hastanın durumuyla ilgili bilgiye sahip olacağız" diye açıklamada bulundu.
BÜYÜK DENEYİM
İtfaiye ekipleriyle birlikte ameliyathaneye girerek hastaya müdahale etmenin kendileri için de çok büyük deneyim olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çok soğukkanlı ve profesyonel çalıştılar. Ameliyathane dışında da yapılabilirdi ancak herhangi bir sorun olduğunda müdahale edemezdik. İtfaiye ekipleriyle ameliyathanede daha güvenli çalıştık" dedi.
OPERASYON 3 SAAT SÜRDÜ
Ameliyatın yaklaşık 3 saat sürdüğünü belirten Prof. Dr. Özkan, "Takip sürecinde çekilen filmlerle aşağı yukarı ne olduğu hakkında bilgimiz olacak. Şu an konuşmak için erken. Çok ciddi bir yaralanmaydı, bizim önceliğimiz hastayı hayatta tutabilmekti. Hasta bu anlamda şanslı, biz de mutluyuz. Gözüyle ilgili bilgimiz şu anda yok. Çünkü bize geldiğinde gözünde çok ciddi yaralanma vardı. Onarmaya çalıştık, artık bundan sonraki süreçte hastanın ne kadar zarar gördüğünü anlayacağız" diye konuştu.
İtfaiye deyince insanın aklına sadece yangın söndürme olaylarının geldiğini söyleyen Prof. Dr. Özkan, "Ben burada daha çok düşünme fırsatı buldum. İyi ki varlar. Hayatımızda bir sürü garip durumlarda bize yardımcı olabiliyorlar. Çok da soğukkanlı ve profesyoneller. Çok teşekkür ediyorum kendilerine" dedi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 03 Ocak 2020
İmsak 06:51
Güneş 08:22
Öğle 13:14
İkindi 15:34
Akşam 17:55
Yatsı 19:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 20 58
2. Leicester City 21 45
3. Man City 21 44
4. Chelsea 21 36
5. M. United 21 31
6. Tottenham 21 30
7. Wolverhampton 21 30
8. Sheffield United 21 29
9. Crystal Palace 21 28
10. Arsenal 21 27
11. Everton 21 25
12. Southampton 21 25
13. Newcastle 21 25
14. Brighton 21 24
15. Burnley 21 24
16. West Ham 20 22
17. Aston Villa 21 21
18. Bournemouth 21 20
19. Watford 21 19
20. Norwich City 21 14
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10
izmir escort