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(ÖZEL)Yolcu rahatsızlandı uçak İstanbul'a acil iniş yaptı

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL()-KAYSERİ'den havalandıktan sonra İstanbul hava sahasında yolcusu rahatsızlanan uçak Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı. Rahatsızlanan yolcuyu bırakıp kalkış yapmaya hazırlandığı sırada başka bir yolcusu...

(ÖZEL)Yolcu rahatsızlandı uçak İstanbul'a acil iniş yaptı

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL()-KAYSERİ'den havalandıktan sonra İstanbul hava sahasında yolcusu rahatsızlanan uçak Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı. Rahatsızlanan yolcuyu bırakıp kalkış yapmaya hazırlandığı sırada başka bir yolcusu daha rahatsızlanan uçak, 2 saat gecikmeli havalanabildi.
Belçika'nın Liege kentine gitmek üzere Kayseri Havalimanı'ndan TUİFLY Hava Yolları'nın JAF- 7452 sefer sayılı uçağı, saat 19.35 'te kalkış yaptı. Uçak İstanbul Hava sahasında iken, Hollanda vatandaşı Beyza Kamer (22) nabız düşmesi üzerine fenalaştı. Kabin memurlarının durumu kaptan pilotlara bildirmesi üzerine uçak saat 21.10 sıralarında Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. 
Atatürk Havalimanı'nda görevli Portclinic sağlık ekiplerinin müdahalesi üzerine Kamer, Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürüldü. Kamer'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ancak bu kez de uçak kalkış hazırlıklarını bitirdiği sırada Türk vatandaşı olduğu öğrenilen 40 yaşındaki adı öğrenilemeyen kadın yolcu, şekerinin düşmesi üzerine rahatsızlandı. Ardından pilot, kontrol için yolcunun uçaktan indirilmesini istedi. Yolcunun indirilmesinin ardından uçak 2 saat gecikmeli olarak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 23.10'da havalanabildi. Her iki yolcunun da durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

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