Özel Ümit Sağlık Merkezi'nden 'Kayyum' açıklaması

ESKİŞEHİR,() - ESKİŞEHİR'deki 49 ortaklı Özel Ümit Sağlık Merkezi A.Ş. tarafından yapılan açıklamada şirketlerine kayyum atanmadığını, sadece 14 hissedarın temsil yetkisinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) verildiği belirtildi.

Alınan bilgilere göre Eskişehir 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Özel Ümit Sağlık Merkezi A.Ş.'nin 14 ortağının hisselerinin temsil yetkisini TMSF devretti. Özel Ümit Hastaneleri Yönetim Kurulu üyesi Dr. İbrahim Zubaroğlu konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, şirket yönetimine kayyum atanmasının söz konusu olmadığını belirterek şöyle dedi:

"Anonim şirket statüsünde olan kuruluşumuz halen tümünün mesleği hekimlik olan 49 ortağa sahiptir. Şirketimize 23 Mayıs 2017 günü Eskişehir İkinci Sulh Ceza Hakimliği'nden bir tebligat yapılmıştır. Tebligatta, 14 hissedarımız hakkında soruşturma yürütülmekte olduğu ve soruşturma tamamlanıncaya kadar isimleri anılan kişilere ait toplam yüzde 24 oranındaki hisseye geçici tedbir konduğu,, söz konusu yüzde 24 hissenin temsil yetkisinin soruşturma süresince TMSF'na verildiği bildirilmiştir. Tebligatta başta yönetim kurulu olmak üzere şirketin yetkili kurulları için herhangi bir kısıtlayıcı karar yoktur ve şirket yasal olarak seçilmiş olan yönetim kurulunca yönetilmeye devam etmektedir. Yani TMSF tarafından şirketin yönetimine kayyım atanması söz konusu değildir. İşlem sadece yüzde 24 oranındaki azınlık hissenin temsili içindir."



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