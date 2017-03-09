Özel öğrencilerin şampiyona heyecanı

Timur TARLIĞ/İZMİR, () - İZMİR'in Bergama İlçesi'nde hafif düzey 3 özel eğitim öğrencisi, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) tarafından düzenlenen şampiyonada dereceye girerek, Nisan ayında yapılacak Türkiye Atletizm Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. 3 öğrenci şampiyonada 100 metre genç erkekler, 400 metre genç erkekler, gülle atma ve uzun atlama yarışmalarında İzmir'i temsil edecek.

TÖSSFED'in düzenlediği Özel Sporcular Atletizm Bölgeler Şampiyonası'na katılan Zeytindağ Çok Programlı Anadolu Lisesi hafif düzey özel eğitim 11'inci sınıf öğrencisi ve yüzde 25 ila 50 oranlarında mental zeka kaybına sahip olan Oğuz İğde, Mahmutcan Yıldız ve Kenancan Coşkun, çeşitli dallarda dereceye girdi. Oğuz İğde, 100 metre Genç Erkekler ve Gülle Atma Genç Erkekler dallarında birinci olurken, Mahmutcan Yıldız ise aynı dallarda ikinci oldu. Kenancan Coşkun, 400 Metre Genç Erkekler ve Uzun Atlama Genç Erkekler dallarında birinci oldu. Zeytindağ Çok Programlı Anadolu Lisesi, toplamda dört altın, iki gümüş madalya ile İzmir bölgesinde en çok madalya alan okul oldu. Sporcular, Aksaray’da yapılacak olan Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda İzmir’i dört dalda temsil etmeye de hak kazandı.

Müdür Yardımcısı ve Beden Eğitimi Öğretmeni Muhammet Şahin, öğrencilerinin spordaki başarısını geçen yıl düzenledikleri bahar şenliği kapsamında gerçekleştirilen spor müsabakalarında fark ettiklerini söyledi. Şahin, şöyle dedi:

"Öğrencilerimizin toplumda 'Ben de varım' diyebilmesi için spordan ve sporun etkileşim gücünden yararlanıyoruz. Beden eğitimi derslerinde farklı spor branşlarında etkinlik yaparak öğrencilerimizin hangi alanlarda sportif yeteneğinin olduğunu keşfetmeye çalışıyoruz. Özel Eğitim öğrencilerimizle bunu oyunsal faaliyetlerle yaparak onlara spor tutkusunu ve spor ahlakını kazandırmayı ve var olan yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyoruz."

Okul Müdürü Tuncer Korman ise, "Özel eğitim sınıfımızdaki öğrencilerimiz bizim çocuklarımız. Onların kendilerine güvenmelerini sağlayacak, eğitim- öğretim ile ilgili her konuda yanlarındayız. Ben öğrencilerimize güveniyorum. İzmir elemelerini geçip Nisan ayında Aksaray’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda ekibimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

TÖSSFED'in düzenlediği Özel Sporcular Atletizm Bölgeler Şampiyonası'na, down sendromlu, otistik ve mental engelli öğrenciler katılıyor. Bölge şampiyonasında başarılı olan sporcular, kendi bölgelerini temsilen Türkiye Atletizm Şampiyonası'na katılıyor.

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