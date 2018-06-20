Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...

(ÖZEL)Muharrem İnce: Anket firmaları bu seçimin kaybedeni olacak

Gülseli KENARLI-İdris TİFTİKCİ-Can EROK/İSTANBUL,-CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Çorlu mitingi öncesi, seçim otobüsünde açıklamalarda bulunarak anket firmalarını eleştirdi. İnce, “Anket firmaları bu seçimin kaybedeni...

(ÖZEL)Muharrem İnce: Anket firmaları bu seçimin kaybedeni olacak

Gülseli KENARLI-İdris TİFTİKCİ-Can EROK/İSTANBUL,-CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Çorlu mitingi öncesi, seçim otobüsünde açıklamalarda bulunarak anket firmalarını eleştirdi. İnce, “Anket firmaları bu seçimin kaybedeni olacak. Asla onların söyledikleri gibi olmayacak, bunu herkes görecek. Ben milletle kucaklaştığımı düşünüyorum" dedi.

“BEN TOPLUMUN BENİMLE RAHATLADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Muharrem İnce, sabah gerçekleştirdiği İstanbul programının ardından uçakla Çorlu Havalimanı'na geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve partililerin eşlik ettiği İnce, seçim otobüsünden çevreyi selamladı. İnce, seçim otobüsünde keyifli görüldü.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, daha sonra seçim otobüsünde 'ya açıklamalarda bulunarak, “Ben toplumun benimle rahatladığını düşünüyorum. Meydanlarda sadece CHP'nin değil, başka siyasi partilere gönül vermiş kardeşlerimin de beni desteklediklerini görüyorum, bana bunu söylüyorlar. Anket firmaları bu seçimin kaybeden olacak. Asla onların söyledikleri gibi olmayacak, bunu herkes görecek. Ben milletle kucaklaştığımı düşünüyorum" dedi.

“O ARANAN KAN DA BULUNMUŞTUR"
İnce, “Ben bu seçimde Erdoğan'ın müziklerini, kampanyasını beğenmedim açıkçası. Benimkinin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bizim arkadaşlarımız bunu canı gönülden yaptılar. Belki ondan olsa gerek. Çok isteyerek yaptılar. Bizim müziğimizin, reklam filmlerimizin daha izlenir olduğunu görüyorum. Artık televizyonlarda da Erdoğan ile benim izlenme oranlarım çok farklı, 4 kat fazla reytingimiz. Onun artık söyleyecek bir şeyi kalmadı. Ne söyleyecek 16 yıl sonra 'şunu yapacağım', 'neden yapmadın' diye adama sorarlar. Oysa benim de söylediğim gibi; Türkiye'ye bir yorgun adam değil, bir taze kan lazım. O aranan kan da bulunmuştur" şeklinde konuştu.
Çorlu'nun ardından Mersin'e miting yapmak üzere yola çıkan İnce'ye havalimanında ilgi yoğundu. İnce kendisini bekleyenlerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325