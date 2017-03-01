Özel Kuvvetler Komutanlığı davası sanık savunmalarıyla devam ediyor

Özkan ARSLAN / ANKARA, () - DARBE girişimi sırasında, Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın (ÖKK) ele geçirilme teşebbüsüne ilişkin 69 sanığın yargılandığı davaya, sanık savunmalarına devam edildi. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davaya sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

ÖKK'de kursiyer olan Piyade Teğmen Bilal Tosun, 2015 yılında ÖKK'nin kursuna katıldığını, 15 Temmuz 2016 tarihinde mezun olması gerekirken, bilmediği bir nedenden dolayı törenin 14 Temmuz'a alındığını söyledi. 15 Temmuz'da Sezgin Üsteğmen tarafından mesai bitmeye yakın bir tatbikatın olacağının haber verildiğini anlatan Tosun, "Sezgin Üsteğmenin evine gittik. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında tatbikat yapacağımızı söyledi. Akşam Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına gittik. Bu tatbikatın normal bir tatbikat olduğunu düşündüm. Silah ve teçhizatı aldıktan sonra Sezgin Üsteğmen, bir terör saldırısının olduğunu ve Özel Kuvvetler Komutanlığına gitmemiz yönünde emrin geldiğini söyledi. Özel Kuvvetler Komutanlığına gittik ve buraya girerken helikopter saldırısına uğradık" diye konuştu.

VURAL VOLKAN BAL NİZAMİYEYE GEÇMEMİZİ SÖYLEDİ

Tosun, kapıya yanaştıklarında Vural Volkan Bal'ın kapıda beklediğini gördüklerini belirterek, "Sırayla araçları kontrol ederek içeriye aldı. Daha sonra bize nizamiyeye geçip emniyet almamız gerektiğini söyledi. Gecenin ilerleyen saatlerinde silah sesleri duyunca, mevzi alıp beklemeye başladık. Kimseyi yaklaştırmamak için havaya atış etme emri verildi. Daha sonra Mihrali Atmaca timi tarafından derdest edildik" dedi.

KURSİYER OLARAK BENİM KARAR VERMEM İMKANSIZDI

Darbe girişimi içinde yer almadığını söyleyen Tosun , şunları söyledi: "Biz sadece emirleri uyguladık. Başka bir çıkış yolu göremedik. Nizamiyenin dışından bir ateş geldi. Karşı taraf karanlık olduğundan kim olduğunu bilmiyorum. Sabah olduğunda karargaha doğru çekiliyoruz denildi ve orada da gözaltına alındık. Mihrali Atmaca'nın timi karargahı emniyete aldı. Bu tim günlerce o bölgenin emniyetini alıp bekledi. Buradaki bir çok kişi o tim tarafından sorgulandı. 12 gün sonra bu timin darbeci olduğu, Ömer Halisdemir'i şehit ettikleri öğreniliyor. Bize '15 Temmuz günü sen bunu neden öğrenmedin?' deniliyor. ÖKK, 12 gün sonra bunların Ömer Halisdemir'i şehit ettiğini anlarken, bir kursiyer olarak benden bir taraf seçmemi, neden doğru tarafı seçmediğim gibi bir algı yönetiliyor. Benim kursiyer olarak buna karar vermem imkansızdı."

Mahkeme başkanının, iki ayrı listede isminin yer aldığını hatırlatması üzerine Tosun, "Tatbikatlar oluyordu. Bu tatbikatlarda yeni timlerin oluşturulmasını normal karşılıyorduk. Bu şekilde bir çok tatbikata katıldık. O isimlerin o amaçla yazıldığını düşünüyorum" dedi.

Tosun, terör örgütü üyeliği suçlamasını da kabul etmeyerek, tahliyesini talep etti.

KOBRA HELİKOPTER SİVİLLERİN BULUNDUĞU BÖLÜME SERİ ŞEKİLDE ATEŞ AÇTI

Tosun'un ardından ifade veren Piyade Uzman Çavuş Cem Sinan Yenal da terör örgütü üyeliğini ve darbe girişimine katılma suçlamalarını kabul etmeyerek, şöyle konuştu: "15 Temmuz sabahı fizik tedavi görmek için GATA'ya gittim. Bu sırada Şükrü Uzman beni aradı 'bölük komutanı seni çağırıyor' dedi. Fizik tedavi gördükten sonra nöbetimi tutmaya gittim ve Bölük Komutanı Gökhan Eskimez'e geldiğimi haber verdim. 21.00 sıralarında kamera odasına geçtim. O saatten sonra araçların nizamiyeye girmeye başladığını gördüm. İlk etapta 3 araç nizamiyeye girdi. Gece saatlerinde 3 araç daha nizamiyeye girmeye çalıştı, ancak kapının kapalı olmasından dolayı giremedi. Nizamiye önünde yaklaşık 40 sivil toplanmıştı. Benim orada tanıdığım Okan Albay ve Veysel Yüzbaşı vardı. Veysel Yüzbaşının elinde uzun namlulu silah vardı. Daha sonra Kobra helikopteri geldi ve sivillerin bulunduğu yere seri şekilde ateş açtı". Duruşma, diğer sanıkların ifade işlemleriyle devam ediyor.