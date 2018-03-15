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Özel jetin ikinci pilotu Melike Kuvvet, giyemediği Binbaşı tulumu ile uğurlandı

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelirken İran’da düşen Başaran Holding'e ait özel jetin ikinci pilotu Melike Kuvvet'in cenazesi, memleketi  Konya'ya son yolculuğuna uğurlandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Pilot...

Özel jetin ikinci pilotu Melike Kuvvet, giyemediği Binbaşı tulumu ile uğurlandı
BİRLEŞİK Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelirken İran’da düşen Başaran Holding'e ait özel jetin ikinci pilotu Melike Kuvvet'in cenazesi, memleketi  Konya'ya son yolculuğuna uğurlandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Pilot Yüzbaşı görevindeyken FETÖ kumpasıyla TSK'dan uzaklaştırılan ve mayıs ayında görevine dönmeye hazırlanan Melike Kuvvet'in, Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine, giymeye hazırlandığı Binbaşı rütbeli tulumu konuldu.
Başaran Holding'e ait özel jet, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönüşte İran'da düştü. Kaza sonucu 3'ü mürettebat, 11 kişi hayatını kaybetti. Uçak kazasında hayatını kaybedenlerden uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet'in cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testinin ardından ailesine teslim edildi. Kuvvetin cenazesi, dün gece yarısı Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçağın kargo bölümünde, memleketi Konya'ya getirildi.
TABUTUNUN ÜZERİNE BİNBAŞI RÜTBELİ TULUMU KONDU 
Melike Kuvvet'in cenazesi bugün cenaze namazının kılınacağı Hacı Veyis Camii önüne getirildi. 
FETÖ kumpasıyla Pilot Yüzbaşı görevindeyken TSK'dan uzaklaştırıldıktan sonra  ailesinin ve kendi geçimini sağlamak için özel jet pilotluğu yapan bekar Melike Kuvvet'in, mayıs ayında Binbaşı rütbesiyle yeniden görevine başlamaya hazırlandığı belirtildi.
Türk bayrağına sarılı Kuvvet'in tabutun üzerine ise giymeye hazırlandığı binbaşı rütbeli tulumu konuldu. 
Anne Emine Kuvvet, kızının tabutuna sarılıp, binbaşı tulumunu öptü. Kız kardeşi İlknur Kuvvet de tabuta sarılıp ağladı.
ASKER PİLOT ARKADAŞLARI VE ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMADI 
Melike Kuvvet'i, asker olan pilot ve subay arkadaşları ile ordudan uzaklaştırıldıktan sonra öğretim görevlisi olarak çalıştığı İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü öğrencileri son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Melike Kuvvet'in cenazesi, kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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