Özel harekat polislerinden, Çanakkale Zaferi anısına fotoğraf

Suriye'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Özel Harekat polisleri, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehitleri andı. Polisler, Çanakkale Savaşı'nda görev yapan askerlerin cephede çekildiği fotoğrafı canlandırıp, aynı pozu verdi. Polisler fotoğrafı, "Savaşmaktan kaçınır, kim varsa alnı kara, kan dökmeyi bilenler, hükmeder topraklara, kazanmanın sırrını bilmiyorsan git ara, Çanakkale ufkunda, Afrin toprağında" mesajıyla paylaştı.
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