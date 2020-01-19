Özel harekat polisleri, dualarla Barış Pınarı bölgesine uğurlandı

ANTALYA'da görevli özel harekat polisleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesine dualarla uğurlandı.Antalya'dan Suriye’nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı’na katılacak olan 59 özel harekat polisi için uğurlama töreni düzenlendi. Aksu'daki Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde gerçekleşen törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Başsavcı Halil İnal katıldı. Törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, göreve giden polislerin sağ salim ailelerine kavuşmalarını istediğini söyledi. Karaloğlu, "Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bin yıldır bu toprakları yurt tutmak için büyük mücadeleler verildi. Önce Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşturulmak istendi. Türkiye'yi dostlarından koparmak için büyük bir terör planı yapıldı. Türkiye, Fırat Kalkanı dedi, Zeytin Dalı dedi, en son Barış Pınarı diyerek onların oluşturmaya çalıştığı terör koridorunu bir barış koridoruna çevirdi. Öncelikle kendi güvenliğimiz için, sonra kardeşlerimizin güvenliği için bunları yaptık. Emniyet güçlerimiz ve ordumuzla onların terör koridorunu başlarına geçirdik. Orada mücadele hala devam ediyor. Göndereceğimiz arkadaşlarımız o bölgede huzurun ve barışın sağlanmasında çok önemli görevler üstlenecek" diye konuştu.Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, "Türk milleti hiçbir dönemde esaret altında yaşamadı. Aksine yaşadığı bölgede barışın kaynağı olmuştur. Bu millet sahip olduğu değerlerine ne olursa olsun sahip çıkan bir millettir. Biz millet olarak barışımızı, birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışan bölücü ve yıkıcı tüm tehditlere karşılığını her zaman verdik. Bugüne kadarki operasyonlarda başarılı olan evlatlarımızı, yine bir destan yazmak, kahraman ordumuza destek olmak, sınır güvenliğimizi sağlamak için uğurluyoruz. Bizler cepheye gidenleri düğüne gider gibi uğurlayan ve karşılayan bir milletiz" diye konuştu.Bölgeye gidecek özel harekat polislerine, Karaloğlu tarafından Kuran'ı Kerim ve Türk bayrağı verilirken, kurban kesildi, dua edildi. Törene katılan polislerin yakınları gözyaşı döktü. Aileleriyle vedalaşan özel harekat polisleri, otobüslere binerek operasyon bölgesine doğru yola çıktı. Timi taşıyan otobüse motorize polisler, özel harekat polisleri ve vatandaşlar da araçlarıyla bir süre eşlik etti.