Özel Harekat polisi çiftin mutlu günü

GÜMÜŞHANE, () - GÜMÜŞHANE'de görev yapan Özel Harekat polisleri Esma Nur Karabulut ve Aytekın Aydemir, resmi kıyafetleri ile dünya evine girdi.

Belediye Nikah Salonu’nda düzenlenen törene gelin ve damat, resmi kıyafetleri ile katıldı. Fatma Nur ve Samet Aydemir’in şahitlik görevini üstlendiği nikaha, genç çiftin yakınları, yine resmi kıyafetli mesai arkadaşları katıldı.

Özel Harekat polisleri Esma Nur Karabulut ve Aytekin Aydemir’in nikahını kıyan Belediye Başkanı Ercan Çimen, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.



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