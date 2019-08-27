(Özel haber) Lüks site sakinlerine elektrik şoku 

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL - SARIYER'de 580 daireden oluşan lüks sitede, iddiaya göre site yönetimi 3 aylık elektrik faturalarını ödemediği için tüm sitenin elektriği kesildi. Kendilerine yansıtılan faturaları ödediklerini söyleyen site sakinleri bir an önce sorunun çözülmesini bekliyor.

Ayazağa'da bulunan 580 dairelik lüks bir sitede elektrik krizi yaşanıyor. Site sakinlerinin faturalarını düzenli bir şekilde ödemesine rağmen iddiaya göre, site yönetiminin yaklaşık 180 bin lirayı bulan faturaları ödemediği için saat 12.00 sıralarında sitenin elektriği kesildi. Bir süre site yönetimi ve siteyi yapan müteahhit ile görüşmeye çalışan site sakinleri bir araya gelerek yaşananları anlattı.

"BİZİM ÖDEDİĞİMİZ FATURALAR 3 AYDIR ÖDENMEMİŞ"

Site sakinlerinden Gürkan Yeşilyurt, sitede yaşananları anlatarak, "Sitede genel olarak 580 hane var ve tamamı dolu. Ve şu anda tamamımız aşağıdayız. 3 aylık faturalarımız ödenmemiş. Burada merkezi sistem var, pay ölçer. Biz aidatların üzerine faturaları ilave ederek site yönetimine ödüyoruz. Şantiye elektriği olduğu için site yönetimi de kendi hesaplarından faturaları ödüyor. Ama 3 aydır ödenmediği için, bize verilen bilgiye göre 176 bin liralık bir borç görünüyormuş. Bu nedenden dolayı 12.00 civarında elektrikler kesilmiş. Bu saate kadar, verilecek verilecek diyerek oyaladılar. 580 tane daire var, belki dairenin içinde fenalaşan insan var bilmiyoruz. Daha ileri gidersen ölen var bilmiyoruz. Site yönetimi her hangi bir kabahatinin olmadığını, sorunun müteahhitten kaynaklandığını, müteahhidin sorunu en kısa sürede çözeceğini söylediler. 180 bin lirayı 3 ayda ödeyemeyenler sabah nasıl ödemesini yapacak?" dedi.

"BUNLAR PARALARI HORTUMLUYOR"

Sitenin 5 yıl önce yapıldığını söyleyen, Asilhan Türedioğlu ise, "Burası 5 yıl önce yapılmış sadece 2 blok olarak. Sonra projeye uygun olmayan kaçak yapılar yapılmış. Burada elektrik, su ortak. Ortak olduğu için bunlar müdahale edebiliyorlar. Ben daha önce arkadaşlara söylemiştim. Bunlar parayı hortumluyor diye" şeklinde konuştu.

"OĞLUMU ZİYARETE GELİNCE BÖYLE BİR OLAYLA KARŞILAŞTIM"

Üniversite'de okuyan oğlunu ziyarete gelen Murat Karataş ise, "Ben Bursa'da oturuyorum. Oğluma misafir olarak geldim. Böyle bir olayla karşılaştım. Öğrendiğime göre de borcu ödenmediği için, yüklü miktarda bir borç var. Burada binlerce mağdur insan var. Bu mağduriyeti kim karşılayacak? Bir bardak soğuk su içemedim, bu sıcakta Bursa'dan geldim" diye konuştu.

"BİZ ÖDEMELERİ UYGULAMA ÜZERİNDEN YAPIYORUZ"

Aidat ödemelerini ve diğer ödemeleri uygulama üzerinden yapıklarını söyleyen Osman Kırmacı ise, "Eğer ödeme yapmazsanız 24 saat içinde yapmazsanız elektriğimizi kesiyorlar bizim. Bakın mesela 257 lira aidat ödemişim. 134 lira elektrik su ödemişim. Bütün ayların ödemesini günü gününe ödediğim halde. Müteahhit bunları devlete ödemiyor. 3 aylık bir ödeme yapılmamış olduğu için elektriklerimiz kesildi. Site yönetiminden bir abi geldi ve 3 saat içinde açılacağını söyledi. Ama 3 saatte açılacağına inanmıyorum. 3 aydır ödenmeyen faturanın, 3 saat için ödemesi mümkün değil. Saat 13.00'ten beri burada mağduruz. Site içerisinde olsun dedik, evi tutarken. Güvenlikli bir yerde oturalım dedik ama kaldığımız durum, bir gecekondudan bile daha beter haldeyiz" ifadelerini kullandı.

