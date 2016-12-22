Özel eğitim merkezinde cinsel istismar iddiası üzerine tutuklandı

Mücahit BEKTAŞ- Timur TARLIĞ/İZMİR, () - İZMİR'in Bornova İlçesi'nde bulunan bir özel eğitim merkezinde zihinsel engelli kız öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen eğitmen tutuklandı. Öğrenciler psikolog eşliğinde verdikleri ifadelerinde eğitmenin kendilerine sürekli cinsel içerikli görüntüler izlettiğini ve eliyle vücutlarına dokunduğunu anlattı.

Bornova Körfez Özel Eğitim Merkezi'nde meydana gelen cinsel istismar olayı 2 psikoloji öğretmeninin dikkati sayesinde ortaya çıktı. Öğrencilerin okula gelmek istememesinden şüphelenen öğretmenler, öğrencilerle konuştuktan sonra okul yöneticileriyle görüştü. Görüşme ardından 'Bitki Bilim, Bahçecilik' dersi için Bornova Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden emekli öğretim üyesi olan ve Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursa katılarak eğitmen olabileceğine dair sertifika alan 61 yaşındaki Şevket G.'nin 3 zihinsel engelli öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Eğitmen Şevket G.'nin gözaltına alınırken, 20, 22 ve 24 yaşlarındaki 3 zihinsel engelli öğrencinin psikolog eşliğinde ifadeleri alındı. Kendisini tam ifade edemeyen öğrencilerin kamera kaydı alınarak psikolog ve avukatları eşliğinde alınan ifadelerinde, Şevket G.'nin flash belleklerinde bulunan cinsel içerikli görüntüleri kendilerine izlettiğini anlattıkları kaydedildi. Şevket G.'nin vücutlarının çeşitli yerlerine ellediğini de anlatan öğrencilerin, Şevket G'nin görüntüleri izletirken sınıftaki diğer 9 erkek öğrenciyi dışarıya çıkarttığını, sınıfa birinin girmesi durumunda ağaç ve çiçek fotoğraflarını göstermeye başladığını söylediği belirtildi. Gözaltına alınan Şevket G. ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Ailelerin ekonomik durumunun kötü olması nedeniyle İzmir Barosu tarafından atanan avukat Necmiye Ece Uncu, zihinsel engelli çocukların maruz kaldığı cinsel istismar ve saldırı olayın kapatılmaması için sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi. Yaşananları korkunç olarak nitelendiren Uncu, cinsel istismara maruz kalan 20, 22 ve 24 yaşlarındaki kız öğrencilerin zeka yaşlarının 3.5, ile 12 arasında olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Olay, Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen Şevket G.'nin ders verdiği Bitki Bilim sınıfında gerçekleşiyor. 12 kişinin eğitim aldığı sınıfta 3 kız 9 erkek öğrenci var. Akıl yaşları 3 ile 12 arasında değişiyor. İfade alınması sırasında çok zorlandık. Kızlarımız kendilerini ifade edemiyor, cümle kuramıyorlar. Psikolog ve benim eşliğimde kamera kaydı alınarak ifade alınmasını sağladık. Umarım iddianame aşamasında da kovuşturmaya geçildiğinde de çok iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Bu çocuklar özel çocuklar, kendilerini ifade edemeyen çocuklar, korumaya muhtaç çocuklar. Biz bu kızlarımızın, çocuklarımızın, arkasında durmalıyız, başlarına gelen bu tür cinsel olaylarda arkalarında durmalıyız ki onlar bağıra bağıra anlatabilsin. Bunları yapanlar cezalarını alabilsin. Biz kadın hakları merkezi olarak, İzmir Barosu olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Kızlarımızdan biri anlatamıyor, ne yaptılar dediğimizde görüntülü şekilde, hareketleriyle anlatıyor. Akıl yaşı 12 olan öğrencimiz ise kendini ifade edebiliyor. Bu kızımız eğitmenin istismarına uğradığını anlatıyor. 2 flaş bellek söz konusu. Birinde bitkilerin resimleri diğerinde ise porno resimler olduğunu anlatıyorlar. Sınıfta bu porno resimleri gösterdiğini anlatıyorlar. Kızlarımız içine kapanmış ve okula gitmek istemiyorlar. Kızlarımızdan biri çok sevdiği psikoloji öğretmenine giderek olayı anlatıyor ve çok utandığını okula gitmek istemediğini ifade ediyor."

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, olayın savcılığa taşındığını, il müdürlüğü olarak davaya müdahil olacaklarını, okulda olanlarla ilgili ayrıntılı bilgi veremeyeceklerini anlatırken şöyle dedi:

"Bir üniversiteden emekli olmuş, yaşı 60'ın üzerinde olan bir öğretmenin bu olaya karıştığına yönelik intiba oluştu. Bu eğitmen Milli Eğitim Bakanlığımızın kadrolu öğretmeni değil. Kurumda ücretli ders veren, dışarıdan gelip giden birisi. Tespitin ardından hemen görevine son verdik. Hukuken hakkında bir idari işlem yapamıyoruz. Çünkü bizim bünyemizde değil. Ama olay yargıya taşınmıştır. Bundan sonra biz de titizlikle olayı takip edeceğiz. Durum kesinlikle kabul edilemez. Ne gerekiyorsa da yapılacaktır."



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